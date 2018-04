Fortalecen acciones en materia de Seguridad Pública en Sonora

Autoridades estatales realizaron el Consejo Directivo de Transversalidad, en su Décima Sesión Ordinaria

Sonora es un ejemplo a seguir al aprobarse que once de sus dependencias otorguen el 20 por ciento del total de su presupuesto operativo para ejercerlo en subprogramas y acciones en combate a la inseguridad, indicó Adolfo García Morales, en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Transversalidad.

El secretario de Seguridad Pública resaltó que tras la aprobación en el Congreso del Estado del Decreto 190 del Presupuesto de Egresos del año 2018, se establece que once dependencias estatales están obligadas a direccionar éste porcentaje de su presupuesto operativo a acciones y programas dentro de las 102 colonias focalizadas por Escudo Ciudadano, en diez municipios de la entidad.

Puntualizó que cada dependencia se encargará de aplicar los recursos de acuerdo a los subprogramas o acciones que implementa el programa Escudo Ciudadano, además de definir las colonias donde se realizarán las actividades.

“No implica que nos vayan a dar el dinero a la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros no lo vamos a ejercer, es cada dependencia que lo va a ejercer, lo único que se pretende es que se ejerza el presupuesto focalizando sus programas en las 102 colonias que fueron focalizadas por el programa Escudo Ciudadano”, afirmó.

De acuerdo al programa Escudo Ciudadano se determinaron tres factores de riesgo en cada una de las colonias focalizadas, dijo, y a través de la transversalidad de acciones, así como con la aplicación del presupuesto se disminuyan los factores de riesgo.

“La verdad creo que vamos a poner un ejemplo nacional de cómo podemos trabajar en transversalidad todas las dependencias para disminuir los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia”, manifestó.

El Instituto de Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora, detalló, será el órgano encargado de asegurarse que se cumpla el decreto en cada una de las dependencias.

Las dependencias que tendrán que aplicar el 20 por ciento del total de su presupuesto operativo son: Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Sonorense de Cultura, Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, entre otras.