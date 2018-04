Es inadmisible nivel de violencia

“El País ha registrado niveles de violencia inadmisibles”, reconoció hoy (ayer viernes) el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

“Es un tema serio, es un tema muy delicado (…) hemos visto niveles de violencia inadmisibles que además no es propio de México. Hay un fenómeno de aumento de índices delictivos en muchas partes del planeta”, dijo Navarrete tras clausurar una reunión de seguridad pública con la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).

Indicó que urgen resultados y una mayor coordinación entre autoridades federales y locales.

No obstante, resaltó que no existe partido político en el Gobierno que haya dado resultados favorables en el tema.

“En este perfil se inscribe el tema de la inseguridad y lo cierto es que no hay partido político nacional que haya tenido representación de Gobierno, que haya dado una respuesta contundente al tema de la inseguridad, no existe.

“Lo importante es que todas las capacidades institucionales que tiene nuestro País debemos de coordinarnos mejor, el que tengamos oportunidad de reunirnos y que se tengan conclusiones específicas para hacer tareas específicas.

“Nosotros desde la esfera de la Federación promover y ayudar que se tomen y se den resultados es la única forma en que esto va a poderse resolver”, añadió el titular de la Segob.

Indicó que suman mil 300 detenidos en los operativos realizados por la Federación y decenas de armas.

No obstante, admitió que la estrategia de seguridad requiere cambios y advirtió que hasta los Gobernadores le han solicitado ajustes.

¿Fracasó entonces la estrategia de seguridad implementada en estos cinco años de Gobierno?, se le cuestionó a Navarrete.

“Yo creo que no, tuvo un inicio adecuado, los datos lo demuestran con toda claridad, se tienen que hacer ajustes serios sobre temas que no se han terminado de resolver.

“Las estructuras institucionales locales, la de convivencia de fueros, los de “lternancia democrática que genera cambios en las regiones, todo esto tiene que ajustarse. El sistema de justicia penal adversarial sí es necesario hacer ajustes, como me lo han solicitado Gobernadores de todas las extracciones de partido político que interpretan que opera en contra del propio sistema de justicia, hay que hacer ajustes”.

Navarrete indicó a Ediles que no se ha logrado aterrizar modelo de seguridad adecuado y llamó a analizar sus responsabilidades.

“Ante la ausencia de policías civiles, el País ha recurrido al auxilio de las Fuerzas Armadas y éstas demandas un marco jurídico (…) no hay manera de retirar a más Fuerzas Armadas en este momento”, les dijo.