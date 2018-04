Detienen a ex duartista por ocultar 13 cuerpos

María del Rosario Zamora González, ex directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte, fue detenida la madrugada de este viernes.

La ex funcionaria está acusada de desaparición forzada y de participar en el ocultamiento de 13 cadáveres hallados en la barranca La Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata.

La mujer es la tercera funcionaria de la Fiscalía aprehendida, vinculada con el tema.

En marzo fueron detenidos el ex Director de Servicios Periciales, Arturo Aguirre Garza, y Carlota Zamudio Parroquín.

Zamora González fue llevada al penal de Pacho Viejo para que sea presentada ante un juez de control para la audiencia inicial.

Las investigaciones refieren que ella, al igual que los otros dos ex servidores, participaron en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos en La Barranca.

Testigos asentados en el expediente aseguran que en ese lugar se arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por policías.

Sin embargo, los ex funcionarios ahora detenidos pidieron al personal bajo su mando reportar sólo la localización de seis.

Uno de los cuerpos fue llevado a la localidad de Santa Ana, Municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado.

La víctima fue identificada como David Lara Cruz, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien desapareció el 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de la libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa dependencia.

Los 12 cuerpos restantes no fueron reportados de manera oficial.

A inicios de abril, un testigo protegido, ex funcionario de la Fiscalía, mencionó en una declaración que Rosario Zamora González ordenó la desaparición de 12 cadáveres hallados en 2016 a un costado de la Academia de Policías de Veracruz.

Esto durante la audiencia de imputación contra Gilberto “N”, ex director general de Servicios Periciales, y Carlota “N”, ex delegada Regional de la Policía Ministerial de Xalapa.

En diciembre pasado, Zamora presentó su renuncia al cargo.

Ella es conocida por sus compañeros como “La Chacala” y considerada mano derecha del ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.