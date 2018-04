Atala Sarmiento se topa con Alejandra Guzmán durante sus vacaciones

Atala Sarmiento se ha convertido en la famosa más buscada en internet, luego de haber terminado su relación laboral de más de 20 años con Tv Azteca, aunque no se ha hecho publica alguna propuesta laboral para la conductora.

Por ahora Atala se ha tomado un descanso y viajó a Europa, durante su visita a Roma la rubia se encontró con la cantante Alejandra Guzmán y su madre la primera actriz Silvia Pinal.

“Me iba a cenar sola a un lugar cerca del hotel. El concierge me convenció de que caminara un poco más y fuera a cenar a Piazza Navona que, de noche, es preciosa. Le hice caso y me fui a donde me dijo. Allí estaba yo solita esperando en la mesa a que llegara mi Risotto con camarones cuando, de pronto, ¡oh sorpresa! @laguzmanmx, su madre Doña Silvia y un grupo de gente HERMOSA a quienes agradezco profundamente por haber convertido una noche linda, en una noche EXTRAORDINARIA. Privilegiada, la más, de compartir la mesa con todos ellos. ¿No es bellísima la vida?”.

Al parecer Atala se divirtió con las famosas con quienes convivio toda la noche, pues se le ve muy feliz.

Fuente: SDP noticias