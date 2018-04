AMLO ve viable concesionar el NAICM al sector privado

Una de las inquietudes en algunos sectores del país es la posición del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

De acuerdo con La Jornada, el abanderado de la coalición “Juntos haremos historia” por primera vez dio la opción de que siga la construcción si de la obra se encarga el sector privado y no se emplean recursos públicos.

López Obrador mantuvo una reunión, a puerta cerrada, con los consejeros regionales de Citibanamex y directores de los 20 mayores fondos de inversión del mundo, a quienes dijo que es viable que un eventual gobierno que encabece concesione la obra del aeropuerto al sector privado.

Dicho encuentro se grabó y La Jornada tuvo acceso al material, en la que el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indica que la construcción del nuevo aeropuerto, que está a cargo del Gobierno federal, representa un derroche de recursos públicos.

Ante los 800 consejeros de Citibanamex, el moderador del encuentro, Leonardo Curzio, cuestionó al tabasqueño: “¿Descarta el modelo de concesión?”, a lo que Obrador dijo: “Se puede. Estaría dispuesto si no se usa dinero público. Estaría yo dispuesto”.

“¿Si le plantean que sea una concesión?”, interrogó el periodista.

Andrés Manuel respondió: “Si es concesión no me importaría. Lo que no quiero es que se use dinero de los mexicanos, dinero público”.