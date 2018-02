Siboldi propone cambiar formato de Copa MX y volver a Libertadores

Es un hecho que no todos los futbolistas y aficionados gustan del actual formato de la Copa MX, inclusive existen quienes consideran que lo mejor sería que el certamen se jugara bajo mecanismos similares que los que ostentan las competiciones europeas.

Para el técnico del Santos, Robert Siboldi, el torneo copero representa una vitrina más en aras de observar al grueso del plantel; sin embargo, recomendó realizar una serie de modificaciones con el fin de que todos los equipos estén enterados, por ejemplo, de loscriterios de desempate y no ocurra lo que sucedió ayer con Pachuca, que igualó en unidades y diferencia de goles con Atlético San Luis y Celaya.

“Sí creo que lo deberíamos de tener bien claro porque ahorita estábamos sacando cuentas y no podemos entender muchas cosas. Hay equipos que en igualdad de condiciones están uno arriba de otro, están clasificados y otros no. Entonces no sabemos muy bien el formato. La Copa nos viene bien, nos da posibilidades de ver al plantel”, dijo el timonel.

En la misma tesitura, Siboldi se quejó de que los clubes aztecas abandonaran la Copa Libertadores, puesto que dicha competición fue un parteaguas en el balompié nacional al elevar el nivel de competencia.

“Nunca debimos de haber salido de la Copa Libertadores y seguir participando en la Copa América con la Selección. Eso se tiene que hacer, porque es un gran fogueo y una gran experiencia que tienen que tener los muchachos. Cuando los equipos comenzaron a participar, los clubes crecieron mucho”, concluyó.

Fuente: SDP noticias