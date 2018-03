Retoma la comedia Anette Michel en “Tres Familias”

La actriz se había dedicado únicamente a la conducción y dejó de lado su participación en telenovelas, por lo que ahora le emociona incorporarse al elenco durante cinco episodios

Aunque estaba presente en pantalla, Anette Michel se había dedicado únicamente a la conducción y dejó de lado su participación en telenovelas, por lo que ahora le emociona incorporarse al elenco de “Tres Familias”, durante cinco episodios.

Dentro de la producción, la actriz tuvo la oportunidad de trabajar también con Ingrid Martz, recién llegada a la televisora del Ajusco, y se encontró con un buen ambiente para trabajar en un proyecto que ha sido arropado por la audiencia.

“Tenía cuatro años que no actuaba, y costó trabajo, pero adoro la comedia y hacer el ridículo. Cuando me invitaron a esta novela, dos cosas me entusiasmaron: regresar a la actuación y hacer un personaje en un proyecto con nuevos compañeros que han ingresado a TV Azteca.

“Todos los que hemos estado muchos años en la empresa teníamos ganas de tener nuevos compañeros, que aportan a la pantalla en general, porque es gratificante y enriquecedor. Me contaron que han sido muy bien recibidos y es bonito entrar a un proyecto que a la gente le gusta tanto”, comentó en entrevista.

Aunque su personaje no es completamente cómico, Michel asegura que fue un reto para ella y disfruta la burla que puede hacer en el programa, gracias a la libertad que le dieron.

“Hay gente a la que no le tocó mi etapa de “Tempranito”, pero ahí hacía a veces un papel de una mujer que no tenía dientes y disfrutaba mucho pintármelos y ponerme una peluca fea. Me encanta y entusiasma hacer comedia, aunque en general he hecho papeles de señora elegante que no me permiten eso.

“Muero de ganas de regresar a las telenovelas. En el pasado no podía por los tiempos de “Master Chef”, pues estaba muy ocupada, pero ahora veremos hacer algo que no sea protagónico. Tal vez el próximo año”, dijo la conductora.

El primer episodio que cuenta con la participación de la actriz se emitirá este jueves e interpretará a la primera esposa de Gonzalo.