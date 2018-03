Llaman a vacunarse contra la influenza

Michelle Higuera

Reforzar acciones preventivas como la vacunación, son fundamentales para evitar casos de influenza en la población sonorense, manifestó el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez Hernández.

En un comunicado, señaló que los frentes fríos que se presentan en el estado son el ambiente propicio para la transmisión del virus de la influenza, por lo que la vacuna es la mejor medida para protegerse.

“Se deben tomar en cuenta tres síntomas para sospechar de la enfermedad, que son la presencia de temperatura mayor de 38 grados, dolor de cabeza intenso y tos, para acudir de inmediato a la Unidad de Salud más cercana para recibir atención médica y tratamiento”, señaló Álvarez Hernández.

Añadió que las pruebas de laboratorio son eficaces y gratuitas, así como el tratamiento, que consiste en un antiviral llamado “Oseltamivir”, el cual es gratuito en el sector público de salud.

En Sonora, esta temporada han aplicado 679 mil 217 dosis de vacuna contra influenza, lo que representa un avance del 94 por ciento respecto a la meta programada, que es de 720 mil 67, y en caso de ser necesario la dependencia puede adquirir más biológicos, recalcó el funcionario estatal.

“Lo que queremos reforzar son los mensajes preventivos para que la población no baje la guardia, para que se aplique la vacuna y ante la sospecha de casos de la enfermedad, acuda a recibir tratamiento”, expresó Álvarez Hernández.

Recomendó que los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60 años se apliquen la vacuna contra la influenza, ya que son las personas más vulnerables, así como las mujeres embarazadas, individuos con obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del corazón, personas con VIH o cáncer.

Así mismo, apuntó, se debe evitar en la medida de lo posible los cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, procurar consumir verduras y frutas cítricas, que son ricas en vitaminas A y C, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar alcohol gel.

Al toser y estornudar se debe cubrir con un pañuelo o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo y no saludar de mano o beso si se tiene tos, catarro o fiebre, comentó, si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse las manos; nunca escupir en el suelo.