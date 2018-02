Lautaro Martínez, la nueva joya de Argentina, debuta en Libertadores con hat-trick

Lautaro Martínez, jugador del Racing de Avellaneda, colaboró con tres goles en la victoria de su equipo por 4-2 ante el Cruzeiro, esto en duelo válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La magistral actuación del ariete de 20 años comenzó a los 14 minutos, cuando prendió un centro proveniente de la banda izquierda. Previo al descanso, el buque insignia de la Academia concluyó un intento de jugada prefabricada. Su gran noche la cerró con testarazo seco luego de un saque de esquina.

Esta actuación, vista desde la tribuna por Jorge Sampaoli, seleccionador argentino, ha provocado que los religiosos hinchas de la Albiceleste propongan al joven rompe redes como eje del ataque en Rusia 2018, sobre todo después de los incomprensibles fallos de Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Paulo Dybala.

Y es que el casaca diez del Racing demostró, con sus declaraciones posteriores al partido, que es un futbolista argentino de cepa: “En lo personal no me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles, he perdido pelotas fáciles de resolver. Pero muy feliz porque el equipo ganó”.

Es casi seguro, si es que nada raro pasa, que Lautaro formará parte del combinado que se medirá ante Italia y España los próximos 23 y 27 de marzo, respectivamente.

Fuente: SDP noticias