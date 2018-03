Igualan 1-1 Pumas e Indios

Ahora el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México se medirán a los Lobos Buap

A Pumas, que pretendía terminar como sublíder en la Copa MX, le fue mejor haber empatado 1-1 ante Juárez FC en los últimos minutos, ya que la igualada provocó que ahora se enfrenten a Lobos BUAP, un rival al que goleó hace unas semanas, en los Octavos de Final.

En este encuentro, los universitarios utilizaron a Alejandro Arribas, Josecarlos Van Rankin y Matías Alustiza, hombres recurrentes en la Liga, pero que hoy le dieron un buen equilibrio y apoyo a la gente joven de los auriazules.

Los pupilos de David Patiño fueron los que dictaron el ritmo del encuentro en el primer tiempo y las llegadas al área enemiga no se hicieron esperar.

“El Chavo” Alustiza perdonó en una ocasión, pero al minuto 17, Erick Torres no falló y luego de ganarle en la marca a la zaga del cuadro local, clavó el 1-0.

Esta fue la segunda anotación de “El Cubo” Torres en la Copa.

Solo que el gusto le duró poco al delantero, quien se fue a las regaderas al 43′, luego de una jugada polémica, donde se le atravesó un jugador de los Bravos, al que terminó pisando accidentalmente.

El árbitro dejó a los Pumas con 10 hombres y a pesar de los reclamos, el colegiado ni siquiera se inmutó. Los auriazules ya suman tres partidos con un expulsado, David Cabrera, Arribas y ahora Torres.

En el complemento, el cuadro de Juárez mejoró su propuesta, adelantó líneas buscando el empate y aprovechando que tenían un hombre más, pero atrás se encontraron con el arquero Bernabé Magaña, quien se mantuvo firme hasta que llegó el penal.

Al 88′, Carlos Ibargüen no perdonó desde los 11 pasos y terminó por darle el empate al cuadro fronterizo, que ya estaba eliminado.