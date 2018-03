Condenable intención de generar temor con noticias falsas en redes

¿Quién gana con generar terror al difundir noticias falsas?, y aunque se vinculó a un partido político con ello no lo creíamos porque es una estrategia demasiado ruin, sin embargo, al parecer esa versión está sustentada y según el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales ese personaje de la anterior administración ya está identificado.

Como sabemos, a través de redes sociales se difundió un audio en el que se alerta de un supuesto secuestro de un menor, por fuera de una institución privada, quien supuestamente, luego del pago del rescate habría sido liberado por rumbos de un fraccionamiento de alta plusvalía ubicado por rumbos de la prolongación del bulevar Morelos.

Al respecto, García Morales, salió al paso para desmentir la veracidad de la noticia y lo mismo hizo una institución educativa, ya que se menciona que el alumno pertenecía a ésta, por lo que el director se vio obligado a aclarar que no había ocurrido tal hecho.

En verdad es lamentable la intención de crear ese temor entre la población, de ahí que no se debe de compartir la información de la que no estemos seguros, porque no dude que en breve este mismo caso se retome por algún despistado que no está al día en redes sociales y se vuelva a generar la misma incertidumbre.

Estamos conscientes de que se viven tiempos difíciles, que el entorno social no es el ideal, y en lo personal seríamos los primeros en informar sobre este tipo de casos, de ser ciertos, de ahí de la importancia de documentarse antes de compartir o reenviar mensajes de noticias falsas, porque estamos ayudando a quienes buscan desestabilizar a la ciudadanía.

Y también consideramos que si tienen todos los elementos para saber de dónde surgió esta versión debería de aplicarse una sanción en contra de ese nefasto personaje.

Necesario ir tomando medidas contra contaminación ambiental

Ahora que la gobernadora Claudia Pavlovich se encuentra por rumbos de Alemania, abriendo mercados para atraer inversiones, ojalá que tome en cuenta la determinación de la Corte de Lipzing, de prohibir la circulación de automóviles con diesel a fin de combatir la polución en el aire que anualmente en causante de enfermedades y muerte.

Sabemos que las condiciones de México, en general y Sonora en particular, son totalmente distintas a las de ese país europeo completamente desarrollado, con alto índice de competitividad y estándares de calidad, pero hay aspectos en materia ecológica en los que urge ir pensando para frenar la contaminación.

Cabe señalar que organizaciones ambientales han demandado a gobiernos de varias ciudades de ese país, ya que aunque se afectará a empresas fuertes del ramo automotriz, buscan evitar enfermedades y muertes prematuras a causa de la emisión de óxidos de nitrógeno que se emanan durante la combustión del diesel.

Insistimos, entendemos la diferencia abismal que existen entre ambas naciones y por supuesto entre las distintas regiones mexicanas comparadas con el país teutón, sin embargo, es urgente tomar medidas contra la contaminación ambiental que nos aqueja, como lo señalábamos hace unos días.

La contaminación ambiental producidas por empresas, la quema de gavilla en la Costa de Hermosillo, las ladrilleras en la periferia, la circulación de vehículos no solo con combustión de diesel, sino de gasolina que están en mal estado, además de la falta de pavimentación, son agentes de contaminación.

Y si a ello, le agregamos la proliferación de heces que dejan perros en las calles, no solo los callejeros sino los que tienen dueño y no se responsabilizan, además de las aguas negras por fugas, hacen que a diario respiremos gran cantidad de agentes contaminantes y que niños y adultos mayores desarrollen enfermedades respiratorias, así como en la piel y ojos.

Ni qué decir de la comida y bebidas que a diario ingerimos en la vía pública que está contaminada con esos agentes y todavía nos sorprendemos cuando nos enfermamos sin saber por qué….Ahí está la respuesta.

