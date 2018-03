Exigen frenar extorsión carretera

Afirma que en los últimos meses los elementos han incrementado sus abusos, sin que loe encargados se la SCT y de Gobernación hagan algo al respecto

El senador priista Patricio Martínez exigió al presidente Enrique Peña frenar la extorsión y corrupción que realizan elementos de la Policía Federal en carreteras federales.

En una carta, entregada en Los Pinos alrededor de las 14:00 horas, el legislador por Chihuahua afirma que en los últimos meses los elementos han incrementado sus abusos, sin que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y la de Gobernación hagan algo al respecto.

“Demandamos no ser asaltados por elementos uniformados que en forma escandalosa han estado verdaderamente gozando de una ‘patente de corso’, lo mismo con frutas, verduras, lácteos o bienes materiales, que la sistemática cuota en efectivo que deben pagar los camioneros.

“En el estado de Chihuahua es vergonzoso observar el permanente acoso que sufren agricultores y pequeños ganaderos, aprovechándose de una reglamentación complicada, como el hecho de que un campesino no puede transportar en su propio vehículo sus propios productos y equipos, porque es empujado a la ‘ilegalidad’”, apunta.

En la misiva, el senador asegura que durante cinco años ha trabajado en equipo con el Gobierno federal, pero es necesario alzar la voz para informarle de una situación que quizá, tristemente, desconoce.

Los policías federales, asegura, no respetan a nadie, pues extorsionan a un campesino, a una empresa transnacional, a una agrupación ganadera o a miembros de la comunidad menonita.

“Una situación que usted puede corroborar con una investigación inmediata y a fondo al comportamiento de patrullas, operativos y retenes”, indica tras insistir en que en fechas recientes esto se ha agudizado al extremo y está fuera de control.

Plantea que quizá al reducir las multas en un 95 por ciento, el acto irregular de uniformados se detenga, además de eliminar trámites excesivos y absurdos que convierten la palabra del policía en la ley del camino.

“Recordando sus palabras: usted no se levanta pensando cómo joder a los mexicanos. Lo avalo y le aseguro que esta policía sí lo hace desde la madrugada”, agrega.

Sin dar detalles, afirma que no busca afectar políticamente a nadie, sólo restablecer la imagen de legalidad y lucha anticorrupción que promueve el Gobierno.

El senador también envió la carta al correo electrónico del Presidente Peña Nieto, así como a senadores, diputados, líderes de organizaciones campesinas, agrarias e industriales.