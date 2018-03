Eugenio Derbez confirma que su nieta es igualita a él

Eugenio Derbez finalmente dijo sus primeras impresiones tras conocer a Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

El orgulloso abuelo manifestó sentirse shockeado al ver a su hija Aislinn convertirse en madre, pues él aun la ve como su bebé.

“Es la primera vez que soy abuelo, y es muy fuerte, yo creo que más especial en mi caso, yo ya tenía cerrada la fábrica, ya tenía yo pensado no tener bebés, y con la llegada de Aitana me removió todo, me recordó sobre todo a Aislinn, por ser niña, entonces para mi fue como muy fuerte””.

“”Brincar corte A: a verla embarazada y luego verla con un bebé ya en los brazos es como shockeante, es un poco fuerte, es como sentir si te pasara la vida muy rápido de un momento a otro, y no puedo entender cómo mi hija que hace muy poquito, según esto en mi cabeza, era una bebé que yo traía en brazos, que jugaba con ella, de repente ya es mamá y a su vez ya tiene otro bebé”.

El actor confesó que ya conoció a Kailani. “Ayer estuve con ellas y me tocó por primera vez darle de comer, no le di pecho”, bromeó “tenían ahí una botellita, que van sacando, tienen que estar cada dos o tres horas con un aparato que le ayuda a producir leche, y le estuve dando leche materna, porque nada más quieren darle pecho”.

Posteriormente, Eugenio confesó que la pequeña aún está muy hinchada, pero él ya puede observar que se parece a Aislinn.

“La verdad es que ayer estábamos discutiendo que todavía estaba muy hinchadita la nena y no alcanzamos a descifrar bien a quién se parece, pero en las fotos que yo tengo de cuando era chiquito y de Aislinn cuando era chiquita es muy parecida a nosotros. Yo digo que sí, a mí me encantaría”, finalizó.

Fuente: SDP noticias