Deben presentar candidatos examen médico físico y mental antes del registro oficial

Es importante que los candidatos a los diferentes puestos de elección popular se practiquen un examen físico y mental, para que la ciudadanía conozca en que condición se encuentran los futuros gobernantes. Por supuesto que esto incluye a los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador (Morena-PES-PT); Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC); y, José Antonio Meade (PRI-PANAL-PVEM). Y, de pasadita, que su declaración patrimonial sea verídica y que digan de cómo se hicieron de sus fortunas. Hablo de los candidatos en general en su mayoría ricos.

De los presidenciales todos son ricos y poderosos, el que llora su riqueza haciéndole al pobre es López Obrador que tiene más de 18 años sin trabajar y vive como rey. Lo único que falta que diga es que lo mantiene su señora, o sus hijos. Lo último que informó es que sus simpatizantes le depositan en una cuenta bancaria 40 mil pesos mensuales y que con eso ha sobre vivido todo ese tiempo…Ni modo, hay personas que hacen como que le creen, pero todos saben que no es verdad.

Es necesario que digan la verdad desde cuando reciben un salario por un trabajo realizado en una empresa privada o en el gobierno, para que la ciudadanía conozca el origen sus riquezas. Creo que no tienen edad para tener tantos millones de pesos, o de dólares. Por eso importante que sean honesto diciendo la vedad, si es que quieren ganar las próximas elecciones del 01 de julio del presente año. En el gobierno los salarios no son tan buenos como para amasar fortunas.

En la Iniciativa Privada los salarios también son muy raquíticos, por lo que apenas con una buena herencia recibida se podría justificar tanta riqueza. Al menos que sean hijos de “papi” millonarios, que podría ser, o tener suegro muy rico o, de plano, que anden en malos pasos involucrados en negocios turbios. El asunto es que digan la verdad de frente al pueblo para que este conozca las grandes fortunas que tienen en pesos, dólares o cualquier otra moneda. La verdad no peca.

No se puede llegar a los puestos públicos de gobierno engañando al pueblo. Si tienen mucho dinero, qué bien para que roben menos y, si no lo tienen, para que la ciudadanía tenga presente de cómo entraron al cargo público y cómo salieron. Todos los políticos hablan de honestidad y, al menos en el discurso, están en contra de la corrupción; afirman que combatirán la corrupción en caso de ganar las elecciones. Uno los escucha y hasta parece verdad, la gente ya no cree nada.

Proyecta Gobernadora intercambio académico Sonora – Alemania

Con cooperación académica que impulse la competitividad se lograrán más empleos y mejor remunerados para los sonorenses, subrayó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en su segundo día de trabajo por Alemania.

La mandataria revisó el esquema de Educación Dual que empresas alemanas promueven en sus instalaciones en diferentes partes del mundo, así como los primeros pasos para la cooperación académica entre la Universidad de Sonora y la LUM, Universidad Ludwig Maximilian de Munich.

En compañía del Rector de la Unison, Enrique Velázquez Contreras, y del Director de Relaciones Internacionales y la Coordinadora de visitas y delegaciones internacionales de la LUM, Stefan Lauterbach y Susanne Doering, respectivamente, la Gobernadora Pavlovich hizo patente el respaldo de su gobierno para hacer posible el intercambio y movilidad estudiantil, así como el trabajo conjunto en investigación en temas como biomedicina, ciencias y energías renovables, los cuales, dijo, son retos del mundo actual y futuro.

En el encuentro celebrado en una de las instalaciones de la LUM, la cual no posee un campus sino varios edificios distribuidos en la ciudad, la Gobernadora destacó la importancia de las energías renovables para Sonora, ya que es un estado con una nueva vocación productiva derivada del llamado crecimiento verde, en el que es necesario formar más y mejores profesionales.

“Para ser más competitivos ante cualquier zona o empresa en el mundo y que los mejores salarios permanezcan entre los jóvenes sonorenses, debemos fortalecer la academia y responder a los retos del desarrollo tecnológico y las nuevas áreas de conocimiento”, indicó la Gobernadora Pavlovich.

La Universidad Lwdwg Maximilian de Munich, tiene representación en varios países con una tradición que data desde 1472; cuenta con alrededor de 50 mil estudiantes, entre sus integrantes hay 34 ganadores del Premio Nobel, es la segunda más grande de Alemania y atiende la población de Baviera, donde se concentran las empresas más importantes en desarrollo tecnológico y tecnologías de la información.

Previamente, como agenda conjunta con la Universidad de Sonora, el Gobierno de Sonora y la Embajada de México en Alemania, el Rector Enrique Velázquez sostuvo un encuentro con el Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la LUM, Hans Von Ess, donde establecieron los contactos necesarios en esta nueva relación que para ambas instituciones académicas y de investigación se plantean

