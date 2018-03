“Ella sabía que era gay, pero estábamos juntos”: Ricky Martin

Ricky Martin confesó algunos detalles de su vida sentimental durante la promoción de la serie ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’, donde desempeña el papel de la pareja del diseñador Gianni Versace.

El puertorriqueño reveló lo complicado que fue para él reconocer su sexualidad hace más de 20 años, pues las personas que estaba a su alrededor le aconsejaba que no dijera nada.

“En los años 90 estaba trabajando como loco. Tenía novias, tenía novios, perros, gatos. Pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima (…) Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Y tuve a esta mujer que fue increíble. Desafortunadamente, ya no hablamos, pero ella fue increíble, y ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos”, dijo el cantante respecto sobre la relación sentimental que sostuvo con la conductora Rebecca de Alba.

Además narró que mantuvo su orientación sexual bajo resguardo porque temía a que su carrera se viera afectada. “Las personas que amo, las personas que estaban muy cerca de mí, me dijeron: ‘Si sales este será el final de tu carrera. Las chicas no comprarán tus álbumes, no comprarán tus camisetas, no comprarán tus entradas para el concierto’, y eso me impidió salir por muchos años”

Fuente: SDP noticias