Charlize Theron podría volver a consumir mariguana

Sí, en el pasado Charlize Theron era una fiel consumidora de mariguana.

En declaraciones para E!, la actriz reveló: “Realmente aprecié la mariguana mucho más que el alcohol o cualquier otra cosa”.

“La química fue muy buena cuando era más joven, y luego cambió un día. Como cuando tenía poco más de 30 años me volví aburrida y simplemente me paraba enfrente de mi refrigerador, así que eso no está bien”

La actriz, ahora de 42 años, agregó: “Estoy dispuesta a volver a intentarlo porque ahora hay todas estas diferencias y puedes ser específica con eso””.

“”Y en realidad estoy realmente interesada porque tengo un insomnio realmente malo, y prefiero quitarme las pastillas para dormir. Entonces, cuando tenga un momento, lo estaré haciendo con mi madre. Mi mamá también duerme mal”.

Por supuesto, el uso será medicinal.

Fuente: SDP noticias