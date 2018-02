Canelo llama ‘pendejo’ al entrenador mexicano de Golovkin

El 5 de mayo es la fecha marcada en el boxeo para ver la segunda pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Gennady “GGG” Golovkin en Las Vegas, pero a más de dos meses de distancia los ánimos ya están calientes y fue el tapatío quien tiró el primer “golpe”.

Canelo calificó de “pendejo” al entrenador mexicano de GGG, Abel Sánchez, quien declaró que “Álvarez subió como mexicano al ring aquella noche y bajó igual de correlón que Floyd Mayweather”, esto en alusión a la primera pelea que terminó en empate.

“No me molesta, él cree que es un gran entrenador pero no sabe lo que es el boxeo, lo que es tener técnica, saber hacer un movimiento, adaptarte a la circunstancias de la pelea, no solo es ir hacia adelante tirando golpes. Me extraña de él que se dice un gran entrenador y no distingue lo que es tener técnica”.

“No lo sé (si cree que subió a correr), pero si lo cree es un pendejo”, remató el púgil mexicano.

‘PROBÉ EL PODER DE CANELO Y NO FUE NADA EXTRAORDINARIO’

Gennady Golovkin también habló antes de tener el primer y único cara a cara público con Canelo rumbo al combate del 5 de mayo; el campeón mundial de peso medio del CMB, AMB, OIB y FIB dijo que la promesa del mexicano de noquearlo es “más de lo mismo”.

“Escuché eso antes y es más de lo mismo, si quiere vencerme de esa forma será bueno también para mí y será bueno para la gente también, porque ellos van a ganar”, expresó el kazajo y recalcó que su rival no pega tan fuerte como dicen.

“La primera pelea fue una locura para los dos, recuerdo haber probado su poder y no fue nada extraordinario, la segunda pelea será más de lo mismo”.

