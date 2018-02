Actúan contra centro de “rehabilitación”

Actúan contra centro de “rehabilitación”…Quien sí que ha seguido poniendo la muestra, y para bien, es el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Rodolfo Montes de Oca, por como al fin están procediendo contra los por algo mal afamados centros de “rehabilitación” antidrogas, como el llamado “Casa Belén” de Hutabampo, donde acaban de matar a un interno a golpes. De ese pelo.

Y para quien dude de lo anterior, resulta y resalta que se trata del primer caso en que la Fiscalía logra vincular a proceso judicial al mayor número de personas en una misma acción y audiencia, desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, al encarcelar a 18 personas por esa muerte, así como el que también dejaran moribundo a un adolescente de 16 años. De ese tamaño.

Con lo queda en claro que Montes de Oca Mena y sus operadores, sí que están haciendo lo que no se había hecho antes, como es el actuar contra lo que siempre se ha sabido, como son los violentos excesos en que incurren en esas casas de castigo y reclusión, ya que los imputados deberán responder por los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja en contra de un hombre de 40 años. ¡Pácatelas!

Eso al aflorar que abusando de su función de cuidadores y administradores, los ahora detenidos golpearon brutalmente a las víctimas durante cuatro días consecutivos, en presencia de los demás internos, en hechos ocurridos el pasado 17 de febrero, en el inmueble antes mencionado, que es cuando provocaron el deceso del citado adulto; en tanto que el jovencito igualmente estuvo a punto de morir. ¡Zaz!

Tan tenían maldad, porque sabían que se les había pasado la mano, que el asesinato lo cometieron a las 16:30 horas, de la fecha en cuestión, pero lo reportaron tres horas después a las autoridades policiales, y eso porque uno de los reclusos los delató, al dar aviso o el “pitazo”, ante lo que sacan por conclusión, que los torturadores tuvieron la intención de manipular la escena del crimen. Ni más ni menos.

Pero con lo que no contaban, es con los estudios de criminalística de campo practicados por los peritos de la Fiscalía, así como las indagatorias de los Agentes Ministeriales de investigación criminal (AMIC), que es como lograron esclarecer la forma en que acabaron con los vida del hoy fallecido, producto de los salvajes maltratos a los que fueron sometidos para “rehabilitarlos”, es decir, por las malas o a golpes.

No por nada es que le dictaran prisión preventiva a esa casi veintena de personas involucradas en ese crimen, desde el director y subdirector para abajo, y más después de que abundaran los testigos que denunciaran, que las torturadas y maltratadas, tanto físicas como psicológicas, eran las que utilizaban como métodos de desintoxicación, y por ordenes de los jefes, de ahí que luego luego los encerraran.

Es por eso que estén agarrando corte parejo, a la hora de hacer justicia en ese aberrante suceso, que a todo mundo consternara, de ahí el porque se diga que Montes de Oca y compañía, tienen un oportunidad de oro para sentar un precedente, a fin de que sirva de escarmiento para los demás “negocios” de ese tipo, que en los últimos tiempos han lucrado con los drogadictos, pero haciendo lo mismo. ¡Ñácas!

“Le cuesta” Cuesta a Sonora Ciudadana…A los que dan cuenta que finalmente les terminó “costando” muy cara la ambición política de la ahora removida de Leticia Cuesta, es a los de la asociación civil Sonora Ciudadana, al trascender que tuvieron que separarla del cargo directora, por enseñar el cobre y no respetar las formas, al pretender convertirse en candidata a senadora. ¡Vóitelas!

Así estuvo la desconocida para la siempre controvertida de Cuesta Madrigal, aún y cuando después trataran de componerla en el aire, al manejar que ella había renunciado voluntariamente desde el pasado 20 de febrero, y es que después de que hicieran circular un comunicado, en el que se daba ha entender que prácticamente la cesaron, después salieron con que habían “hackeado” la cuenta de esa agrupación.

Aunque lo que lleva a confirmar la desaprobación que había con respecto a Leticia Elizabeth, por como privilegiara su interés personal, por encima del de esa organización, es que ninguno de los integrantes saliera a defenderla o abogar por ella, por la manera en que manejan que se vinculara con un partido político, en busca de un “hueso” electoral, a sabiendas de que es una institución apartidista. ¡Palos!

Y es que por más excusas que ha dado la ahora ex representante de Sonora Ciudadana, lo cierto es que su actuar esta muy “cuesta arriba”, después de no respetar una máxima, como es el que no está permitido que sus miembros participen en procesos electorales, si no solamente en luchas sociales. ¡Tómala!

Ciertamente que esa es la gota que vino a derramar el vaso, en cuanto al mal ambiente que desde hace rato había alrededor del proceder de Cuesta, como lo prueba el que hasta los empleados de esa instancia aprovecharan la recta para denunciar una serie de violaciones a las leyes laborales y de todo tipo, por lo que interpusieron una demanda, eso derivado del como los ignoraba o simplemente “los bateaba”.

A ese punto es que le diera al traste a la credibilidad e imparcialidad que habían construido en muchos años, por como consideran que la susodicha terminara siendo candil de la calle y oscuridad de su casa, al violentar los derechos de los que incluso forma parte de ese ente, de ahí que ya ayer su fundador, Guillermo Noriega, más menos saliera a decir que tuvieron que cortar por lo sano para salvarlo. ¡Glup!

Acude a defender su caso ex líder panista…Donde de nuevo hubo movimiento, es por rumbos de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), luego de que ayer se presentara a ratificar su declaración el ex dirigente del PAN estatal, Juan Valencia Durazo, en cuyo marco de esa comparecencia judicial volvió a ratificar que es inocente, al sostener que no ha cometido ningún delito. De ese vuelo.

Ya que lo que es el también ex diputado originario de Granados, se apareció en la sede de la FAS como a las 11:00 horas de la mañana, en compañía de su abogado, Rodrigo López, en la que permaneció como media hora, y ya al salir reiteró estar tranquilo, en torno a la acusación que pesa en su contra, por la presunta compra ilegal de unos terrenos en la zona del Vado del Río de Hermosillo. ¡Órale!

Lo que explica el porque su representante legal aclarara, que se trató de una mera diligencia administrativa, para confirmar lo que anteriormente ya había dicho, de que no tiene vela en ese entierro o con relación a esa imputación que le hicieran, por lo que técnicamente consistió en la ratificación de firmas, a la vez que ventilara desconocer la fecha en que podrían volver a citar a su cliente.

En tanto que lo que es Valencia Durazo apuntilló que públicamente no podía decir nada o el dar más pelos y señas con referencia a ese proceso, pero precisando que su presencia era por el mismo juicio ya muy conocido, y del que afirma estar limpio y libre de culpa, lo que confío que espera que a la brevedad posible quede esclarecido, obviamente para que ya no los traigan en vueltas. A ese punto.

No obstante y que por encima de esas posturas de defensa, lo que Valencia es otro de los panistas que está en capilla, aún y cuando fuera de los pocos que en su momento “le pusiera el dedo en la llaga”, hasta a los propios regenteadores del sexenio Padresista, pero al final también terminaron por “sacarlo al baile”, y es por lo que aún anda en esos litigios, en aras de comprobar su inocencia. ¡Qué tal!

“Vuelve a las andadas” cabecilla sindical…El que volvió a las andadas o a sus grillas, después de que por algunas semanas se había calmado, es el agitador mayor del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), Salvador Díaz, al ahora haberse manifestado para exigir el pago de 60 ex empleados recientemente jubilados. A ese grado.

De ahí que a la usanza o como ya se le ha vuelto costumbre, lo que es Díaz Olguín acudió con mantas en mano a plantarse ante el Palacio Municipal, para exigir que se cumpla con el finiquito de esa tramitología de jubilación, y que se les empiece a pagar, porque aún y cuando según él es un procedimiento que dura 3 meses, hay quienes ya llevan esperando 6 o 10, lo cual está por verse.

Si se toma en cuenta que lo que es el ni tan Salvador pretextos ha querido para manifestarse cuantas veces ha podido, y en esta ocasión no está siendo la excepción, por como de la noche a la mañana nuevamente saliera con esos movimientos de agitación, como si no tuviera la capacidad para dialogar y negociar una solución, que no fuera únicamente por la vía de la confrontación. ¿Qué no?

Con razón es que una vez más sorprendiera con una protesta, que a todas luces se sacara de la manga, como es esa de ahora estar defendiendo a un grupito de pensionados, a los que es evidente que está victimizando, para llevar agua a su molino sindicalista y político, según esto para que algunas fuerzas políticas volteen a verlo, de cara al ya próximo proceso electoral, lo cual no estaría de dudarse.

Aún y cuando cualquiera que sea el caso, pero lo único cierto es que eso representa otro “fierro en la lumbre” para el perdido Secretario de la Comuna, Julio Ulloa, por como ha desaparecido del mapa de la operación polaca en el último tiempo, y es por lo que muy probablemente que le están creciendo los enanos, como aseguran que es el caso de Díaz, por lo que hay que ver en qué para esa enésima rebelión.

