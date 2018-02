Reiteran violaciones laborales en Sonora Ciudadana

Los trabajadores de Sonora Ciudadana sí habían notificado con anticipación sobre la demanda laboral a la organización por no otorgar el derecho a la seguridad social, afirmó la abogada de la institución Cynthia Arcoamarillo Lohr.

En compañía de Lilian Mancillas y Sabrina Soto, quienes son investigadoras de Sonora Ciudadana, indicaron que tienen más de un año pidiendo que se les respete ese derecho humano, pero al no ser escuchadas el 13 de febrero interpusieron la demanda.

Explicaron que la demanda no es contra Leticia Cuesta Madrigal, sino contra Sonora Ciudadana como organización, por no respetarnos los derechos laborales mínimos reconocidos tanto en la Constitución, como en la Ley Federal del Trabajo.

“La gota que derramó el vaso es que ahora se estuvo discutiendo la salida de la directora de Sonora Ciudadana por una candidatura. Aquí se estableció que posiblemente dejaran como interina a la actual administradora”, apuntó.

Explicó que ya habían hecho requerimientos internos desde hace más de un año y no obtuvieron respuesta positiva tanto de la dirección, como de la organización.

Expuso que de los cinco trabajadores de sonora Ciudadana, solo Betzabel García Ovalle, quien funge como administradora y desarrolladora de proyectos, está dada de alta en el IMSS, quien a su vez se rumoraba internamente que quedaría como directora interina tras la salida de Cuesta Madrigal, por lo cual hablaron con ella.

“Nos dijo que por decisión de la actual directora (Leticia Cuesta), porque todavía no se ha hecho formal su salida, que definitivamente, no nos iban a inscribir en el seguro, que no se puede y que no lo iban a hacer y fue cuando interpusimos el 13 de febrero una demanda laboral reclamando este derecho, en contra de la organización”, apuntó.

Enfatizó que se trata de una demanda colectiva, la cual sí fue notificada en tiempo y forma a través de los medios oficiales que promueve la asociación y no por redes sociales como afirman miembros del Consejo Consultivo.

“No es cierto que se enteraron por redes sociales, se enteraron por un comunicado oficial que se dio en los correos institucionales por parte de la Asamblea de Sonora Ciudadana, en el Acta Constitutiva de Sonora Ciudadana se establece que el canal de comunicación entra la Asamblea y los directivos, puede ser a través del correo electrónico”, indicó.