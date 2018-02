En época de crisis se aprovechan los timadores, hay que tener cuidado

Desde hace meses la Condusef ha estado alertando por la presencia de empresas que ofrecen créditos que nunca otorgan, pero que previamente cobran un porcentaje al incauto que confía en que son financieras serias.

La mayoría tiene oficinas y difunde su “oferta” a través de internet y no falta aquél o aquella persona necesitada, sobre todo en este inicio de año y su difícil cuesta, que cae en manos de esos timadores.

Según la titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Blanca Alicia Rosas López, entre las empresas detectadas están Credifin Exprés, así como Gestionadora de Recursos Gemty y Gestionadora MCM.

Para colmo, como no son instituciones financieras o no están debidamente soportadas legalmente, el organismo defensor de los derechos de los usuarios de servicios financieros no puede intervenir, esto es, se quedan sin el cuadro y sin la estampa.

Por ello alerta a los usuarios para no ser víctimas de estos vivales y en caso de que le llegue alguna “oferta” de financiamiento, consulte en la página de internet de la Condusef si está en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, esto es, si es una empresa confiable.

Busca gobernadora Claudia Pavlovich atraer inversiones europeas

Ante el riesgo de que haya trabas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, tal y como lo sugirió al resto de los gobernadores del país, la mandataria estatal, Claudia Pavlovich no se ha dormido en sus laureles, y empezó a buscar otras latitudes para abrir mercados y atraer inversión.

Como sabemos, la mandataria estatal se encuentra en Alemania, como parte de una misión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que inicia mañana, pero ella, se adelantó y este martes y miércoles realizó una intensa gira de promoción de las ventajas y fortalezas de Sonora, sobre todo en el ramo industrial, particularmente en el sector aeroespacial.

Cabe señalar que la capacidad y talento de los jóvenes sonorenses ya es conocida en aquellas latitudes, e incluso, hay grupos de estudiantes que se están capacitando y esperemos sean dignos representantes de su generación.

Por lo pronto, y como no hay peor lucha que la que no hace, la gobernadora no nada más apuesta a su excelente relación con Arizona y Nuevo México, sino que busca atraer capitales europeos para seguir generando mano de obra.

Cuando no te gusta que te hagan lo que ya hiciste

Dice el refrán “con la vara que midas serás medido” y eso deberían tomarlo en cuenta muchos de los políticos que ahora se quieren hacer los inocentes y critican lo que en repetidas ocasiones hicieron y que al cambiar los tiempos o su grupo, ahora sí reconocen que es una ilegalidad lo que en su momento justificaron y avalaron.

Veía un video del ex procurador estatal y diputado federal, Abel Murrieta, criticando que le anularon “no sé cuántos votos” a su favor, además de señalar el “acarreo”, o movilización como le llaman ahora, entrega de tortas y otros apoyos supuestamente en beneficio de su contrincante en la búsqueda de la nominación a candidato a la alcaldía de Cajeme.

Sin embargo, el legislador federal se da cuenta de esas supuestas irregularidades cuando se las están aplicando a él y antes, cuando los perjudicados fueron distintos a su grupo o a su persona, cerró los ojos o miró a otro lado.

Y como dicen que de ver dan ganas, trascendió la posibilidad de que al no obtener la nominación de su partido, el PRI, ahora buscará abanderar al PAN o al que le ofrezca la candidatura, lo cual es muy viable, porque actualmente no hay ideologías, principios ni valores.

