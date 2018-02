Eugenio Derbez dedica emotivo mensaje a su hija Aislinn

Aislinn Derbez dio a luz a su primera hija con Mauricio Ochmann el domingo 25 de febrero, sin embargo hicieron público hasta el día de ayer a través de sus Instagram Stories, que la pequeña Kailani había nacido.

Ante la feliz noticia para la familia, Eugenio Derbez rápidamente felicitó a su hija en esta nueva etapa de su vida, pues le dedicó un emotivo mensaje mediante su cuenta de Instagram.

“Hija hermosa, Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé…lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida. Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal… Ahora llega Kailani a llenarte el corazón como tú me lo llenaste a mí, a enseñarte que no hay amor más grande que el que se tiene por un hijo. Bienvenidas las dos a ésta, la mejor etapa de tu vida. Y aunque ya seas mamá siempre serás mi pequeña y siempre estaré ahí tomado de tu mano. ¡Te amo profundamente!”, escribió emotivamente el actor.

También Alessandra Rosaldo reaccionó ante la noticia con un mensaje de apoyo para Aislinn: “Te admiro tanto, te respeto tanto, te amo tanto. Serás la mejor mamá del mundo. #BienvenidaKailani”, escribió la cantante.

Fuente: SDP noticias