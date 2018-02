Eiza González rompe en llanto al enterarse que será presentadora del Oscar

Eiza González estalló de felicidad al saber que formará parte por primer ocasión de la ceremonia del Oscar en su edición 2018.

La actriz casi se desmaya de gusto al saber que la Academia de Cine de Hollywood la eligió para que se integrara a los talentos que harén entrega del codiciado premio.

“Una niña que creció en México, soñó toda su vida con este momento sin jamás pensar que se volvería realidad. Siempre lucha por tus sueños y cree en ti. Aún cuando nadie lo haga siempre hay recompensa. Por supuesto que lloré. Gracias @theacademy Gracias Dios por este regalo. #OscarPresenter Thank You Jennifer Todd and Michael de Luca”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Fuente: SDP noticias