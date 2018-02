‘Canelo’ explota contra el entrenador de Golovkin: “Si él cree que corrí, es un idiota”

El combate a llevarse a cabo el próximo 5 de mayo entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin promete sacar chispas, sobre todo ahora que ambos peleadores están en la víspera del único cara a cara público que sostendrán.

Por su parte, el guerrero mexicano llamó “idiota” a Abel Sánchez, entrenador del kazajo, luego de que este asegurara que Álvarez se había dedicado a correr durante el primer combate que disputaron el pasado 16 de septiembre

“Si él cree que corrí, es un idiota”, dijo ‘Canelo’ en respuesta a Sánchez, quien previamente expresó que el azteca entró al ring como un pugilista mexicano pero acabó huyendo de los golpes como Floyd Mayweather.

“No, no me molesta, porque él cree que es un gran entrenador y no sabe lo que es el boxeo, no sabe lo que es el boxeo, lo que es tener técnica, lo que es saber boxear, lo que es hacer un movimiento, saber adaptarte a las circunstancias de la pelea, no ir sólo para adelante, sólo para adelante tirando golpes, esto es boxear, me extraña de él que dice que se cree un gran entrenador que no sepa distinguir lo que es tener técnica con lo otro que dice”, agregó.

Mientras tanto, Golovkin ni se inmutó por las amenazas del ‘Canelo’ de mandarlo a la lona en el segundo asalto, aunque si reveló que la pegada de Saúl no es tan potente como se piensa,

“Escuché eso antes y es más de lo mismo, si quiere vencerme de esa forma será bueno también para mí y será bueno para la gente también, porque ellos van a ganar””.

“”La primera pelea fue una locura para los dos, recuerdo haber probado su poder y no fue nada extraordinario, la segunda pelea será más de lo mismo”, sentenció.

Fuente: SDP noticias