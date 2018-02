‘Una ofensa a todas las mujeres que Karla Sousa se victimice’: Yosstop

Yoselin Hoffman, mejor conocida como Yosstop nuevamente causa controversia en las redes sociales al dar su opinión sobre las declaraciones de Karla Sousa donde señala haber sido violada por un productor de cine mexicano hace 10 años cuando comenzaba su carrera.

“Me parece ridículo que tenga que alzar la voz después de 10 años y que además su historia tiene gran incongruencia absurda. Para nada quiero deslindar de la culpa a ese pinche director gato, pero no, ella también tiene la culpa, porque accedió a lo que pasó y no hizo nada, ahí que quiso quedar. Se me hace una ofensa a todas las mujeres que se victimice en ese grado”, expresó Yosstop en Instagram.

Criticó a Souza porque no dijo nada en el momento, por se parte del juego del director y acceder a que este entrara a su cuarto.

Fuente: SDP noticias