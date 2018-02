Da la cara “Presi” de Supremo Tribunal

Ni la burla perdona un directivo hotelero

Otro punto a favor para el “Pano” Salido

Dice ¡no a las recompensas! la alcaldesa

Da la cara el del Supremo Tribunal…Quien acaba de demostrar que es de sabios rectificar, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, al aceptar la posibilidad de que pudo haber una equivocación en el caso del feminicidio registrado en el municipio Plutarco Elías Calles, en el que el Juez le bajara la sentencia al agresor, de 20 a 10 años de prisión.

Tal precisión la hizo Gutiérrez Rodríguez con referencia al asesinato de una joven de 22 años, ocurrido el pasado 26 de enero del presente año, presuntamente cometido por su pareja de nombre Cirilo “N”, en un arranque de celos, ocasionándole 17 heridas en cuello, cabeza y rostro, pero aún así después el juzgador le redujo la sentenciada que le había impuesto, de ahí que “los peros” no se hicieran esperar. De ese pelo.

Y es que después de la saña y ferocidad con la que fuera perpetrado ese homicidio, consideran que bajo ninguna circunstancia se justificaba esa baja en la penalidad a la mitad, razón por la cual es que las defensoras de los derechos de las mujeres luego luego pusieran el grito en el cielo, pero yéndose de paso, a la hora de agarrar parejo al momento de etiquetar a todo esa clase de sentencias. ¡Pácatelas!

Es por eso que el siempre echado pa´ delante del “Presi” y magistrado del STJE, saliera a dar la cara y una explicación, pero a la vez aclarando que por esa posible pifia no debe culparse a los demás jueces, en lo que apuntilló que es una cuestión que aún puede corregirse, siempre que exista una apelación sobre esa resolución judicial, ya que está nuevamente sería definida por ese órgano de justicia. ¿Cómo la ven?

Con lo que en pocas palabras el homónimo de Don Francisco, y no porque sea puro show, si no por el nombre, una vez más dejó entrever que es de los servidores públicos que no tiene telarañas en la cabeza, como para creer que es una campaña contra esa institución, como lo prueba el que incluso recibiera y escuchara a un grupo de féminas, quienes le manifestaron su visión sobre ese tipo de fallos y fallas.

En cuyo encuentro dicen que Gutiérrez Rodríguez les sentenció que no hay nada de eso, si no que más bien se evidenció, que al igual que al mejor cocinero, al más excelente fiscal se le pueden quemar los frijoles, por no dejar de ser humanos, de ahí que aparte de una apelada, y una conciliación ante el Ministerio Público, hasta existe la opción de retirar al enjuiciador de esa jurisdicción. ¡Tómala!

Eso bajo la base de que por la probable injusticia de uno no puede juzgarse a todos con la misma vara, de ahí que adelantara que están haciendo el consabido análisis, por no ser la regla, si no todo lo contrario, como quedara asentado con la apertura que han mostrado, llegado el momento hasta para reconocer o “apechugar” que pueden equivocarse, como lo están haciendo. Ni más ni menos.

Ni la burla perdona directivo hotelero…A como todavía están en el limbo las investigaciones en torno al atraco cometido en el quemado Hotel Araiza Inn, en perjuicio de dos integrantes del grupo musical Mocedades, al que sí que no le queda jactarse de que esos negocios cumplen con los protocolos de seguridad, es al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, Juan Pedro Vanegas.

Si se toma en cuenta que nomás en ese hotelito ya van varios hurtos que comenten contra personajes famosos, lo que hace poner en duda la versión ventilada por Vanegas Burke, de que en esas hosterías de tres, cuatro y cinco estrellas, los sistemas de vigilancia son muy estrictos, porque según esto las llaves electrónicas que usan pueden ser la clave para determinar si un empleado es el responsable. ¡Ajá!

Porque de acuerdo al dirigente de esa organización, mediante esa modalidad de acceso es muy fácil saber quién abrió la puerta, a qué horas, y cuánto tiempo estuvo dentro, porque los chips que poseen guardan todo ese tipo de información, de lo que pudiera deducirse que los del Araiza Inn no están diciendo toda la verdad, muy seguramente que para proteger a alguien y así no quedar más desprestigiados. ¿Será?

Ya que lo que es el director de ventas de esa cadena hotelera, un tal Edgardo Galaviz, como gato boca arriba se ha excusado del porque de entrada se negaron a proporcionar datos, según esto por políticas de esa compañía, pero más bien han dejado la impresión de que han pretendido ocultar algo, con relación a esa ratería cometida el pasado 19 de febrero, cuando desparecieron $100 mil pesos. ¡Vóitelas!

Aún y cuando presumen que ya es cuestión de tiempo para que esclarezcan ese saqueo perpetrado cuando los de Mocedades estaban actuando en el Auditorio Cívico del Estado, luego de que el mismo Galaviz confirmara que ya acudieron los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que es titular Rodolfo Montes de Oca, eso a partir de la eficiencia investigativa de la que han hecho gala. ¡Qué tal!

Otro punto a favor pa´l “Pano” Salido…El que está demostrando tener palabra, es el pastor de los diputados priístas, Epifanio “Pano” Salido, como lo hiciera constar al acudir a supervisar la construcción de lo que dentro de poco será el Parque Polideportivo y de integración familiar del Cobach Villa de Seris, que ya lleva un avance del 75%, el cual beneficiará a más de 14 mil hermosillenses.

No por nada es que el pasado viernes Salido Pavlovich recibiera no sólo el reconocimiento de los alumnos, si no además un cúmulo de felicitaciones, por ser una magna obra de grandes dimensiones, en la que invertirán casi $20 millones, mismos que fueron aprobados por el Congreso del Estado, a partir de gestiones de los legisladores del PRI, luego de la petición del alumnado hace poco más de un año. ¡Órale!

Pues serán unas instalaciones deportivas y de esparcimiento para niños, jóvenes y adultos, entre ellas una cancha de futbol, que no la tiene ni la más reconocida institución educativa en el Estado, eso en beneficio de los casi dos mil estudiantes de ese Colegio de Bachilleres; y de miles de habitantes de las colonias aledañas, como el Pedregal de la Villa, Emiliano Zapata, Villa de Seris y El Apache, entre otras.

Y es que dicho complejo, que quedará ubicado en las inmediaciones de esa escuela preparatoria, contará con andadores de concreto, área de pasto artificial -landscaping-, módulo de servicios sanitarios, trota pista, campo de “fut” con pasto artificial, además de gradas, anfiteatro, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, reforestación, área acuática, así como canina, acceso principal y cerco perimetral. De ese vuelo.

Luego entonces de ese tamaño es el nuevo punto a favor que se estará apuntando “El Pano” Salido, con ese mega Parque Polideportivo, que está siendo construido por la empresa AKP Construcciones y Terracerías S.A. de C.V., que estará a la altura de las familias del sur de esta Capital, que ya tendrán donde convivir, departir y “tirar el estrés”, como se dice popularmente. Así el acierto.

Dice no a las recompensas alcaldesa…Y aunque pareciera que los ciudadanos no tienen otra opción, ante la desesperación por los tantos robos de los que son víctimas, pero a la que también le asiste la razón, es a la alcaldesa de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, de que el ofrecer recompensas por los ladrones no es la mejor forma de resolver ese problema, ya que ponen en riesgo sus vidas. ¡Ups!

Lo anterior en reacción a lo que fuera la muy sonada y comentada acción implementada por el propietario de la tienda de ropa para hombre “La H”, ubicada en la Plaza Paloma, al Norte de la ciudad, en Lázaro Cárdenas y Solidaridad, de anunciar en las redes sociales, vía Facebook, que recompensaría con $5 mil pesos a quien delatara a los que le habían robado dos veces en los últimos tres días. Así el dato.

Porque hacen saber que después de que subieran ese anuncio a la red del Internet, al estilo del Viejo Oeste, no pasaron ni tres horas cuando personas desconocidas le entregaron a los presuntos atracadores, que se habían llevado más menos $137 mil pesos en mercancía, de ahí que pareciera que esa podría ser la alternativa para tener resultados contra los “caco$”, como es el pagar para atraparlos.

No obstante y que la munícipe interina o Angélica Lourdes, ya advirtiera que eso podría poner en un obvio peligro a quienes buscan hacerse justicia por su propia mano, como meses otras ocurriera con los vecinos de algunos barrios, que ante la alta incidencia de robaderas, colocaran mantas para amenazar a los hampones con lincharlos, en caso de sorprenderlos infragantes o con las manos en los robado. ¡Palos!

Sin embargo y con toda y la razón que tiene Fernández, de dejarle la solución de ese problemón a la Policía Municipal, pero la verdad que ya ha llegado a tal grado el hartazgo ciudadano, que están incurriendo en medidas que no son las más recomendables, por como las corporaciones no se están dando abasto con tanto ladrón, y “píor” con el Nuevo Sistema de “Injusticia” Penal que permite que los suelten.

