Se manifiestan jubilados del Ayuntamiento

Son un total de 60 ex empleados quienes exigen el pago, y el cual esperan desde hace seis meses y en algunos casos hasta 10 meses

Jubilados y pensionados que prestaron sus servicios para el Gobierno de Hermosillo, se manifestaron ayer por la mañana frente a Palacio Municipal por un incumplimiento en sus pagos.

Son un total de 60 ex empleados del Ayuntamiento de Hermosillo, quienes exigen el pago del Fondo de Pensiones, el cual esperan desde hace seis meses y en algunos casos hasta 10 meses.

El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), Salvador Díaz Olguín, afirmó que a algunos afectados se les adeuda el fondo de pensiones y el finiquito.

Argumentó que esto representa montos que el Ayuntamiento debe a los pensionados y jubilados de entre 37 mil 500 y 40 mil 400 pesos, esto dependiendo del sueldo que tenían al momento de su retiro.

“Por obvias razones esto les está afectando en su economía, porque no tienen ninguna otro ingreso, todas las percepciones se detienen hasta que no pase este proceso, este proceso dentro del Contrato Colectivo dice que durará tres meses y ya tiene hasta 10 meses”, expuso.

Recordó que se trata de mujeres que laboraron 28 años y hombres 30 años, por lo que tienen más que merecido el pago, además de que es algo que viene en el Contrato Colectivo, por lo que es un derecho con el que el Ayuntamiento ha incumplido.

“Durante toda la administración el Municipio ha manejado que no tiene dinero, pero también ha manejado indebidamente los recursos de los propios trabajadores en activo, ahorita tenemos prestadores de servicios donde nos descuentan y suman más de 13 millones de pesos y no sabemos dónde están y el Ayuntamiento no nos dice nada”, apuntó.

Manifestó que es por ello que una comisión en representación de los afectados decidió manifestarse, pero en caso de que no se resuelva la situación acudirán en su totalidad para exigir sean escuchados.