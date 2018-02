Destituyen a Leticia Cuesta como directora de Sonora Ciudadana

La Asamblea General de Asociados de Sonora Ciudadana destituyó de su cargo a Leticia Cuesta Madrigal como directora ejecutiva de dicha asociación civil. En un comunicado publicado en redes sociales se dio a conocer que fue despedida por no haber notificado al órgano de gobierno sobre la existencia de ofrecimientos o de negociaciones con representantes de partidos políticos, y es que se informaron por medio de vías indirectas.

Señalan que de acuerdo con sus estatutos y con una tradición de muchos años de lucha social, la organización es ciudadana, apartidista y no participa en procesos electorales bajo ninguna figura, ni en lo colectivo ni en lo individual.

“El día 25 de mayo de 2016 la Lic. Leticia Cuesta Madrigal fue propuesta por el Consejo Consultivo de la organización y electa por esta Asamblea como directora Ejecutiva por un periodo de cinco años; Es decir, fue electa hasta el año 2021, con la creencia que se desempeñaría con los mismos principios y valores que se abrazaron desde la creación de la organización”, expusieron.

Además existen pendientes e incumplimientos en obligaciones institucionales y temas administrativos no aclarados, así como el informe anual de actividades y de rendición de cuentas respecto de los estados financieros de la asociación en el tiempo que encabezó Cuesta Madrigal la dirección ejecutiva.

Ante todo ello, Sonora Ciudadana se deslinda de cualquier negociación que exista entre Leticia Cuesta Madrigal con alguna institución partidista, puesto a que no se permitirá que la organización sea utilizada como un trampolín político.

“Sonora Ciudadana AC ha sido y seguirá siendo un bien público para el estado de Sonora y para el País y bajo ningún motivo se permitirá sea utilizado como escalón político, mucho menos para aquellos que se encuentran en funciones con encomiendas específicas y responsabilidades vigentes”…Órale, es un comunicado publicado en redes sociales, aclaro.

Muchas fugas de agua registra Hermosillo en los diferentes sectores

Realicé un recorrido por los diferentes barrios y colonias de nuestra capital, y pude darme cuenta que abundan las fugas de agua limpia (potabilizada) en los diferentes sectores, por lo que es necesaria más atención por parte de la empresa paramunicipal Agua de Hermosillo (Aguah). En el centro comercial de registran varias fugas y otras tantas en el primer cuadro de la ciudad. Deben recordar los funcionarios de gobierno que el municipio no tiene agua suficiente para beber.

También se ha descuidado el aseo en las calles y las rayas que separan los carriles de circulación en los bulevares más transitados de la ciudad. Esto es un reporte para la presidenta municipal Angelina Muñoz Fernández, que debe de conservar el mismo ritmo de trabajo del alcalde con licencia Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez. Por cierto, “El Maloro” no se deja ver por ningún rumbo del municipio. Al menos yo no lo he visto, a lo mejor se encuentra en la capital.

Podría estar celebrando reuniones con su equipo de campaña, organizando todo con un asesor de lujo, como lo es el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, coordinador regional del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. Hay que recordar, que la hija de Beltrones, Sylvana, es la que encabeza la fórmula al Senado de la República por parte del PRI y, el “Maloro”, es segundo. Los candidatos deben de trabajar muy unidos para poder ganar las elecciones.

El Toño Astiazarán está haciendo la chamba del PAN, “cerrando heridas” en el blanquiazul

Por otra parte, Antonio Astiazarán Gutiérrez, candidato a Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), ha “tejido muy fino” para cerrar las heridas en el blanquiazul. El Toño está haciendo la champa que le tocaba hacer a Acción Nacional (AN), pero él se adelantó al reunirse con los aspirantes al senado, convenciéndolos de que él es la mejor opción para ganar la elección del próximo 01 de julio. Hay que recordar que el Toño es priistas y competirá por el PAN.

En este proceso electoral que estamos viviendo, se acabaron las ideologías políticas y cada partido busca candidatos que tengan posibilidades de ganar, vengan de donde vengan. Morena es una mezcolanza de todo tipo de personas, actores, actrices, cantantes, maestros, intelectuales de izquierda, delincuentes y personas con cuentas pendientes con la justicia. El PAN también está recogiendo gente de toda, principalmente del PRI, para ganar las elecciones del 01 de julio.

El PRI buscará la Presidencia de la República con un candidato NO priista, habiendo tantos tricolores con posibilidades de ganar la elección. Así se está jugando en este proceso electoral, que podría denominarse “todos contra todos”. Los priistas podrían ganar las elecciones, porque gran parte de los candidatos de otros partidos son priistas, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador. Es que los partidos no están mal, el malo es el sistema político obsoleto de México…

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

