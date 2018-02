Se queda Pachuca con duelo de hermanos

En duelo de hermanos, Pachuca, el mayor, no perdonó a León, y en tiempo añadido se llevó el triunfo por marcador de 2-1.

Los equipos ofrecieron un primer tiempo con pocas emociones en la cancha del Hidalgo, pero cuando parecía que se iban al descanso con el marcador en cero, un pase de José Rodríguez encontró a Mauro Boselli casi en el área chica, donde el ariete argentino no perdonó y encajó a los locales el 1-0, al 42′.

La segunda mitad empezó con dificultades para La Fiera, que quemó uno de sus cambios debido a que Ignacio González sufrió una lesión, aparentemente en la rodilla izquierda, que lo obligó a abandonar el campo, siendo Miguel Herrera Equihua quien entró a sustituirlo.

Al 64′, Sebastian Palacios, quien había ingresado al campo como relevo, se aproximó al área de León y, eludiendo a su marcador, sacó un potente disparo que ingresó a la red pegado al poste derecho, haciendo inútil la estirada de William Yarbrough para impedir el 1-1.

El gol representó el despertar de los Tuzos, que apenas cuatro minutos más tarde mandaron un balón al poste por conducto de Keisuke Honda, tras un partido en que no habían mostrado mucho a la ofensiva.

El propio japonés fue el artífice del triunfo al 92′, cuando el árbitro concedió a los Tuzos un penal por un supuesto empujón de Andrés Mosquera, mismo que Honda definió con elegancia engañando al arquero.

Así, los Tuzos alcanzaron las 14 unidades, que de momento los colocan entre los ocho mejores del torneo; La Fiera, por otro lado, con 11 puntos, se va rezagando en su lucha por llegar a puestos de Liguilla.