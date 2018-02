Empatan a uno Pumas y chivas

Los tapatíos llevan seis juegos sin conocer el triunfo

Chivas dejó ir la oportunidad de romper con la ahora racha de seis encuentros sin ganar y se tuvo que conformarse con venir de atrás y rescatar el empate 1-1 ante los Pumas.

Osvaldo Alanís fue sol y sombra en este encuentro, pues falló el penal que le hubiera dado al Rebaño los 3 puntos, a unos minutos del Final.

El resultado poco ayudó al cuadro Rojiblanco que no pudo regresar a la senda de la victoria y apenas pudo llegar a 7 unidades, con lo que llegará al Clásico Nacional como penúltimo de la tabla.

Mientras que los universitarios mejoraron respecto a sus últimos dos encuentros, pero no lo suficiente para sacar el triunfo y dejaron escapar sus mejores opciones de gol, generadas en el primer tiempo.

Otra vez, los pupilos de David Patiño terminaron con 10 hombres por la expulsión de Alejandro Arribas, a cinco minutos del final.

Pumas abrió el marcador al minuto tres, con un gol de Nicolás Castillo, quien le dio al cuadro de casa la oportunidad de manejar el encuentro.

Chivas intentó reaccionar y por más que tuvo mayor posesión del balón nada le salió, ya que las llegada de Isaac Brizuela y Rodolfo Pizarro ni siquiera pudieron inquietar al portero Alfredo Saldívar.

Jesús Gallardo no logró conectar al 19′ un disparo desde la banda izquierda y el balón pegó en el poste, escapándose el 2-0 paga Pumas.

Con Chivas encima, al 67′, Alejandro Arribas cometió un polémico penal y Owaldo Alanís clavó el 1-1, en medio de los reclamos de los universitarios.

Por más ajustes que hizo el técnico, David Patiño, otra vez dejaron muy solo a Castillo en punta.

Cuando el partido estaba más tenso, vino otro penal al 85′, por una mano de Luis Quintana y entre los reclamos, Arribas se fue a las regaderas.

Alanís falló desde los 11 pasos, mientras el estadio de Pumas hervía por las protestas sobre el árbitro.

Con el empate los universitarios llegaron a 15 puntos para ubicarse en la cuarta posición de la tabla general.