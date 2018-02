Cortan Spurs mala racha y vencen a Cavaliers

La quinteta de San Antonio se impuso 110-94 a la de Cleveland tras una racha de cuatro derrotas

LaMarcus Aldridge anotó 27 puntos, Danny Green aportó otros 22 y los Spurs de San Antonio vencieron 110-94 a los Cavaliers de Cleveland para quebrar una racha de cuatro derrotas.

Green, quien se ausentó de la derrota del viernes en Denver debido a una intoxicación por alimentos, entró como reserva por primera vez en 49 partidos esta temporada. Encestó cinco triples para complementar el dominante juego interior de Aldridge. Dejounte Murray añadió 13 tantos y nueve rebotes por San Antonio, un equipo que no está acostumbrado a las turbulencias.

Pero los Spurs no han sido los mismos en fechas recientes, además de no contar con el estelar Kawhi Leonard. Perdieron seis de siete y cuatro en fila durante una gira (debido a que su arena alberga cada año un evento de rodeo) que a menudo el coach Gregg Popovich utiliza como un trampolín hacia la postemporada.

LeBron James terminó con 33 unidades, 13 rebotes y nueve asistencias por los Cavaliers, que colocaron su marca en 3-2 luego de alterar dramáticamente su plantel con tres canjes.

Cleveland estaba a dos puntos después de tres cuartos, pero los Spurs anotaron los 10 primeros tantos del último periodo y realizaron todas las jugadas necesarias en la recta final para quedarse con un impresionante triunfo