Busca sonorense lugar con Medias Rojas

Héctor Velázquez dijo que una de las lecciones que aprendió en su primer año en Grandes Ligas es que hay que ser valientes

Una de las cosas que aprendió Héctor Velázquez en su primer año en Grandes Ligas es que arriba de una loma de la “Gran Carpa” hay que ser valientes.

Durante los entrenamientos y juegos primaverales de las Medias Rojas de Boston, el pitcher sonorense se aferrará a aplicar ese carácter para ganar un lugar dentro del roster de 25 peloteros que comenzarán la temporada 2018.

“El cambio que hay del nivel de Estados Unidos al de México simplemente es que uno tiene que ser más valiente para estar en una loma como la de Grandes Ligas porque los bateadores fallan menos, uno tiene que ser más valiente y lanzar esos pitcheos con más confianza para poder enfrentar a esos tremendos bateadores y poder sacar los outs”, comentó el lanzador de 30 años.

Velázquez fue el encargado de abrir el primer juego de la Liga de la Toronja de Boston ante los Mellizos de Minnesota. Trabajó 2 entradas, no permitió carrera, le batearon un hit y ponchó a uno. Los Red Sox ganaron 4-3.

“Trato de hacer el mejor trabajo posible para estar en con el equipo en el roster inaugural y si lo logramos, buscaremos una consistencia, que es lo más importante, tener una consistencia estando allá arriba (roster de los 25) y aprovechar todos las oportunidades que el equipo nos dé”, señaló.

El nacido en Ciudad Obregón debutó en Grandes Ligas el 18 de mayo de 2017 y terminó la campaña con ocho salidas, ganó tres juegos y perdió uno, lanzó 24.2 entradas y su efectividad fue de 2.92.

“Me dejó muchas experiencias, muchas enseñanzas, también me dejó que puedo lograr muchas cosas, que todo lo que me proponga en la vida, en mi carrera lo puedo lograr siempre y cuando me dedique al 100 por ciento en mi trabajo, ser más responsable y más disciplinado”, dijo.