Tras ganar la medalla de Plata, renace la confianza en Aída Román

La medalla de plata en el Campeonato Mundial de tiro con arco bajo techo llegó en el mejor momento para Aída Román, que retomó la confianza necesaria para lo que resta del 2018.

La arquera mexicana confesó su sentir tras colgarse la insignia del segundo lugar en una competencia donde se enfrentó a rivales bien rankeados.

“Fue el campeonato del mundo bajo techo y me siento muy contenta porque como no había tenido una buena temporada indoor este año, como que me estaba desanimando, pero esta competencia me ayudó muchísimo y todo salió muy bien gracias a Dios””.

“Es una medalla que la valoro mucho porque me da confianza y me da nuevamente otros objetivos de seguir trabajando”, dijo en entrevista con Mediotiempo.

Con este resultado Román se convierte en una multimedallista, pues esta presea colgada se le une a las que ganó en los Olímpicos de Londres y en el Campeonato Mundial indoor en 2014.

“Es algo que me he estado forjando todos los días de hacer siempre mi mejor esfuerzo y las circunstancias, sé que no siempre las cosas salen a tu favor pero si tienes dedicación y esfuerzo las cosas salen bien””.

“Todas las competencias son diferentes, en algunas estás arriba y en otras no, así que trato de no ponerme presión durante las competencias, si sale bien excelente y si no hay que seguir trabajando, no puedo martirizarme si algo sale mal””, mencionó.

Fuente: medio tiempo