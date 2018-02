Tachan a Rocha de acosador

Sofía Niño de Rivera denunció que fue acosada por el periodista Ricardo Rocha, en el marco del serial de programas que Carmen Aristegui realizó para CNN, en el que famosas denuncian acoso.

La standupera contó que fue invitada a un programa del periodista y que se sintió acosada por él, pues la tomaba del brazo y de la espalda.

“Ricardo Rocha me invitó a un programa que tenía, que no me acuerdo cómo se llama.

“Hago el standup que hice y de repente se acerca conmigo para seguir platicando y se empieza a acercar un poquito de más y yo naturalmente me empezaba a hacer a la izquierda y de repente me agarraba el brazo, me agarraba la espalda, a mí me incomodaba muchísimo, pero pensaba que era así”.

Tiempo después del incidente, la comediante aceptó una invitación para un programa piloto con Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento en el que de nueva cuenta se sintió acechada.

“Ricardo decía cosas como: ‘a ver enseñamos a bailar, a ver párate a bailar, a ver una vuelta, a ver tú que tan guapa’ y yo cada vez me ponía más incómoda. Después de la entrevista se acercaba conmigo y me agarraba del brazo y súper cerquita”.

Fue en la tercera ocasión que la llamaron para invitarla a un programa con Rocha que ella se negó.

“Dije: ‘ya basta’. Me mandó su asistente un mensaje de whatsapp y le contesté: ‘mira siempre que voy con él me incomoda horrible, habla solo de mi físico, nunca habla de mi carrera y es muy acosador y no quiero tener nada qué ver con él”.

“Me lo regresa con (un mensaje de) él que cómo puede ser que nunca fue su intención, que para nada, que una disculpa y ahí fue cuando corté la conversación”.

Carmen Aristegui contactó a Rocha, quien negó las acusaciones y las calificó como inverosímiles.

“Revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje a un acoso, así que me permito puntualizarle dos cosas: para mí, éste es un asunto absolutamente inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios.

“Además, es muy penoso por la relación de respeto de tantos años con su señor padre”.