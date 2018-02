Piden a CIDH intervenir por feminicidios

Familiares de Nadia Muciño Márquez y Alejandra García Andrade, víctimas de feminicidio en Estado de México y Ciudad Juárez, Chihuahua, urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre ambos casos.

García Andrade fue asesinada en 2001 en Ciudad Juárez; gracias a investigaciones hechas por la familia, descubrieron que su presunto agresor ha cometido otros cuatro feminicidios.

En 2012, la CIDH admitió el caso para determinar violaciones a los derechos humanos, pero aún no se ha pronunciado.

Muciño Márquez fue asesinada en 2004 por su pareja y su cuñado; tras varias fallas en el proceso, un inculpado fue declarado inocente y otro podría quedar en libertad en próximos meses.

Aunque el caso fue presentado hace siete años, la CIDH aún no lo admite para su investigación.

“Que la CIDH se pronuncie sobre la admisibilidad en el caso de Nadia Muciño y sobre el fondo en el caso de Lilia Alejandra García, es sumarnos para que se abran las puertas de la justicia internacional en ambos casos, ya que las puertas de la justicia mexicana están completamente cerradas”, suscribieron las familias de ambas mujeres en una petición a través de Change.org.

Las familias se manifestaron esta tarde en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, donde estuvieron acompañadas de otras madres de mujeres víctimas de feminicidio, desaparición y abuso sexual.

“Su familia vamos a seguir luchando por exigir justicia, no nos callarán, no son una cifra más, tienen nombre y apellido. No vamos a parar hasta que tengan justicia”, expresó Viviana Muciño, hermana de Nadia.

Entre los manifestantes estuvieron estudiantes del CCH Vallejo, quienes exigen justicia ante el abuso sexual sufrido por una alumna a manos de un empleado.