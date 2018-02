Trump insiste en construcción del muro por la entrada de la Mara Salvatrucha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la construcción del muro en la frontera con México para detener la entrada de integrantes de la Mara Salvatrucha.

A través de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que la Patrulla Fronteriza y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a miembros de esta organización criminal, sin embargo, regresan de El Salvador y a través de México, por lo que se “necesita” construir el muro.

“MS-13 gang members are being removed by our Great ICE and Border Patrol Agents by the thousands, but these killers come back in from El Salvador, and through Mexico, like water” (Miembros de la pandilla MS-13 están siendo detenidos por nuestra Patrulla Fronteriza y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por millares, pero estos asesinos regresan desde El Salvador y a través de México, como agua”, escribió en la red social.

“El Salvador just takes our money, and Mexico must help MORE with this problem. We need The Wall!” (El Salvador sólo toma nuestro dinero, y México debe ayudar más con este problema. Nosotros necesitamos el muro), continuó el presidente.

Trump hace esta declaración después de que ayer dijera que retirará el apoyo de la patrulla fronteriza y a agentes de inmigración en California, si está ciudad se proclama “santuario” de inmigrantes para que no puedan ser perseguidos.

Fuente: SDP noticias