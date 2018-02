Hay que hacer la tarea ante tragedia

“Se vuelan” las caja$ de los rulteros

Ahora relacionan a curas con “Narco”

Ni Bomberos se salvan de los “cacos”

Son ¡puro teatro! algunos candidatos

Hay que hacer la tarea ante tragedia…Y por aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino rafaguear, pon las tuyas a remojar, es que a raíz de la reciente masacre ocurrida en Florida, cerca de Miami, cuando un joven ingresó a una Secundaria y abrió fuego matando a 17 estudiantes, lo que es por estos lares bien harían las autoridades educativas en hacer la tarea en materia de seguridad. ¡Zaz!

Y es que a como están los tiempos y por la influencia tecnológica que hay hoy en día, a través del Internet, es que ese tipo de matanzas, como la perpetrada por un tal Nikolas Cruz, un huérfano de 19 años de edad, y quien había sido expulsado de esa escuela, son muy influenciables, como lo exhibe que aflorara que pertenecía a una organización blanca supremacista o de esas que son racistas. De ese pelo.

No por nada es que la coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la agringada de Esther Oldak Finkler, adelantara que ya trabajan en la conformación de una reglamentación para prevenir la entrada de armas y todo tipo de factores de riesgo en los planteles escolares de educación Básica, es decir, de Preescolar, Primaria y Secundaria. ¡Órale!

Sin embargo son estrategias de las que nada se sabe, por la poca o casi nula promoción que les dan, cuando más bien deberían de ser para alertar y advertir a la comunidad escolar, como lo denota el que nivel estatal no haya trascendido mayor cosa al respecto, porque de lo que es el titular de Seguridad Escolar y Salud de la Secretaría de Educación y Cultura, César Romo, no se ha sabido ni media palabra.

Ciertamente que a como ya están esas matazones, como la registrada en Parkland, y que es considerada como la segunda más fatídica en la historia de EU, sí que se hace necesario que lo que es en el Estado, vayan más allá de lo que hasta ahora han sido medidas preventivas como la de la “Operación Mochila”, para detectar drogas y todo tipo de artefactos que pudiera atentar contra el estudiantado. ¿Qué no?

Porque aunque aquí no hay la misma facilidad para portar y contar con pistolas de todo calibre, como en el “otro lado”, pero a como están las cosas y esos malos ejemplos, vale más que vayan anticipándose para contrarrestar cualquier posibilidad de esas, ya que aunque ahorita lo que más le incautan a los alumnos son armas blancas y “puntas”, lo mejor sería que prevengan que al rato andan con de esas “matonas”.

“Se vuelan” las caja$ de los ruleteros…Para quien no creía que en esta Ciudad del Sol ya está pasando hasta lo que no, ahí tienen que ni las caja$ de los camiones urbanos están respetando, esas en las que los pasajeros depositan el dinero, por de a cómo dos hampones asaltaran una de esas unidades y se la arrancaran, después de amenazar al chofer y despojarlo incluso de su teléfono celular. ¡Qué tal!

Tal inédito y violento atraco tuvo lugar en la colonia Fuente de Piedra de esta Capital, después de que el par de ladrones le hiciera la parada al ruletero, por lo que al abordarlo sometieron al operador, así que una vez que “lo bajaron” con más de $4 mil pesos, descendieron y huyeron “a pie” para perderse entre las sombras de la tarde noche, por lo que así han “agarrado de encargo” a ese servicio de transporte. ¡Ups!

No en balde es que quien ya ventilara que ni las aseguradoras los están queriendo proteger, y no es para menos, es el presidente de Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sicthusa), José Luis Gerardo Moreno, eso por ese latente riesgo al que están expuestos, de ahí que hasta los de Unión de Usuarios están proponiendo que se amplíe la aseguranza para el pasaje. ¡Vóitelas!

Aunque con todo y esos hechos que ya está ocurriendo, lo que son las instancias municipales han salido con que ese ambiente inseguro no es para tanto o como para que cunda el pánico, aún y cuando también está el insólito intento de asalto video-grabado en el fraccionamiento Las Praderas, donde unas “ratas” intentaron levantar la reja de la cochera de una casa, a pesar de que ahí estaba el dueño y los enfrentara.

Ahora relacionan a cura con el “Narco”…Por si un pero o pecado le faltara a la grey católica, resulta que ahora hasta con el crimen organizado relacionaron a uno de los dos sacerdotes que recientemente fueran ejecutados en la carretera Taxco-Iguala, Guerrero, como es el caso de Germain Muñiz García, así como a su acompañante, también de sotana, Iván Añorve Jaimes. ¿Cómo la ven?

Pues lo que es el Fiscal General de Justicia guerrerense, Javier Olea Peláez, no se anduvo por la ramas para confesar que de acuerdo a las investigaciones realizadas, afloró que Muñiz García estaba involucrado como integrante de un grupo criminal que opera en esa Entidad, y que el día en que fueran emboscados y acribillados venían procedentes de una “narcofiesta” celebrada en Juliantla, amenizada por “Bronco”.

Así es como sacaran a flote al descobijado cura, al exhibirlo como un renglón torcido de Dios, cuyo “ajuste de cuentas” manejan que pudo deberse a que durante el bailongo organizado por la familia del fallecido cantante, Joan Sebastián, se generó un conflicto; o bien que otra banda de delincuentes del Estado de México lo ubicó como miembro de una agrupación rival, y es por lo que los tirotearon.

Es por eso que con todo y que el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, tratara de defenderlos, al negar que los presbíteros asesinados anduvieran de “parranderos”, pero todo hace indicar que era algo “píor” que eso, por como salieran a relucir fotografías en las que Muñiz García aparece portando armas de fuego de grueso calibre y en compañía de hombres armados. Así el dato.

Ni Bomberos se salvan de los “cacos”…Con la mala novedad de que si de por sí los del Departamento de Bomberos de Hermosillo no tienen equipo suficiente, pues menos van a tener ahora, por como se los están robando, al aflorar que les acaban de “volar” un costoso sistema que usan para detectar atmósferas peligrosas, el cual les sustrajeron el domingo de un vehículo oficial en la colonia Las Quintas.

Por lo que ahí tienen que los integrantes de ese cuerpo de socorro, del que es titular, Rodolfo Barroso Herrera, hasta de las famosas redes sociales del Internet ya están echando mano, para pedir la colaboración ciudadana, en aras de tratar de recuperar ese detector, que es algo así como un “explosímetro”, que a nadie le sirve, ya que solamente puede ser utilizado por personal capacitado.

Para ese efecto es que subieran a la red virtual una fotografía de un artefacto similar al que se llevaran, cuando la unidad estaba estacionada en el citado sector habitacional, y sin utilizar la violencia, con la finalidad de que esa publicación sea compartida por los usuarios y de esa forma haya más posibilidades de localizarlo, por lo que así está esa petición de auxilio que están haciendo. Ni más ni menos.

Y para que se den una idea del por qué de esa urgencia que se traen los “tragahumos”, es que ventilaran que es el único con el que contaban en esta Ciudad del Sol, lo que denota el porque les urge tanto hallarlo, de ahí la recomendación que hicieran, para que quien sepa algo al respecto, o lo tenga por alguna situación y desee regresarlo, deben acudir o comunicarse a cualquier estación de Bomberos.

No obstante y que lo que tampoco puede pasarse por alto, es que el que “desaparecieran” ese aparato rastreador, evidentemente fue por el descuido del alguien, pero es lo que no han dicho, y es que si era único, lo mínimo que ameritaba es que no lo trajeran tan expuesto, como aparentemente lo hicieron, y más cuando estaba en un maletín, de ahí que el ladrón creyera que era algo de valor. ¡Ñácas!

Son puro teatro algunos candidatos…Para los que les quedaban dudas de que la política es puro ¡circo, maroma y teatro!, pero hoy en día más que nunca, ahí tienen que a la que ahora acaban de destapar como candidata a una diputación por las siglas del Partido Nueva Alianza (PANAL), es a María Elena Saldaña, mejor conocida en el mundo artístico de la comedia como “La Güereja”. De ese vuelo.

Con lo que se sigue evidenciando que a ese punto ya se le ha perdido la “respetación” al electorado, con la postulación de personajes que no tienen el nivel ni la preparación para contender por esos cargos de elección, como ahora es con el caso de “La Güereja”, que hablando en términos cómicos, sí que no tiene la estatura, pero polaca, para aspirar a vivir de levantar el dedo en una curul del Congreso de Morelos.

Toda vez que lo que es dicha la actriz, que aspira a ser diputada por el II distrito con sede en Jiutepec, se está sumando a una nueva lista negra de famosos, que en los próximos comicios quieren entrar a la nómina pública, como es también el actor, Eduardo Capetillo, quien buscaría la alcaldía de Ocoyoacac, Estado de México; al igual que la cantante Rocío Banquells, que igual pretende ser legisladora. ¡Ajá!

Y es que después de que la ex estrella de la farándula, Carmen Salinas, se lanzara a ese ruedo de la grilla por el PRI y se convirtiera en congresista por “dedazo”, ahora sí que todos ¡quelen! un “hue$o” de e$o$, y para no ir muy lejos ya a nivel local también se destapó por el Partido del Trabajo (PT) la ex reina de belleza, Angélica Rendón, aún y cuando tampoco tienen los más mínimos merecimientos para eso.

