Guardia Civil registra avión de Pep Guardiola en busca de político catalán

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció en conferencia de prensa que el domingo pasado la Guardia Civil española registró el avión privado en el que se trasladó su familia desde Inglaterra, esto con el fin ver si abordo se encontraba el político catalán Carles Puigdemont, quien cuenta con una orden de aprehensión y que presumiblemente está refugiado en Bélgica.

“Me lo explicó mi mujer. Pasó lo que se ha publicado. Fue la Policía o la Guardia Civil, me imagino, no sé cómo están ahora las leyes aeroportuarias, ni idea. Pero me imagino que tienen derecho a pararnos y a inspeccionar. Pasaron, vieron que estaba la familia, se fueron y nada más”, relató el estratega.

De acuerdo con diversos reportes, el jet fue inspeccionado tras su aterrizaje en el aeródromo de El Prat; sin embargo, los cuerpos de seguridad únicamente encontraron a la esposa de Guardiola, Cristina, su hermano, y sus respectivos hijos.

Asimismo, una revisión similar habría ocurrido este jueves, lo que incrementó los rumores sobre una gran investigación que pesa sobre el técnico debido a sus posicionamientos políticos a favor del independentismo catalán.

Fuente: SDP noticias