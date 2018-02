Gael García Bernal cantará en los Oscar

El próximo 4 de marzo se llevará a cabo la entrega de los premios Oscar 2018, por lo que se reveló la lista de presentadores y ahora sabemos quiénes ofrecerán una breve actuación.

*Porque los Oscar sin música no son Oscar.

Gael García Bernal, Mary J. Blige, Andra Day, Natalia Lafourcade, Miguel, Keala Settle, Sufian Stevens y Common interpretarán las canciones nominadas en esta edición. Gael, Natalia y Miguel interpretarán “Remember Me” de la película animada Coco.

Mary J. Blige cantarán “Mighty River” de Mudbound .

Common y Andra le pondrán su voz a “Stand Up For Something” de Marshall. Keala hará lo suyo con “This Is Me” de The Greatest Showman , y Sufjan entonará ”Mystery of Love” de Call Me by Your Name.

