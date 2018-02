Los partidos políticos buscan el poder a cualquier precio; El INE debe de tener mucho cuidado

Un verdadero enredo se está registrando en los partidos políticos, ya que sus dirigentes se han olvidado de sus ideologías y los principios de doctrina, buscando llegar al poder a como se pueda. Esto ha provocado descontento entre las militancias. Es que ahora ya no es necesario registrarse en un partido para buscar una candidatura de elección popular, solo es cuestión de tener la voluntad y el dinero para llegar por la vía independiente, o candidato externo.

Me parece bien que personas sin partido puedan participar en los procesos electorales como candidatos, esta es una opción más que brindan las autoridades electorales del país. Este es el primer paso para la desaparición de los partidos, después de tanta corrupción que se está dando a conocer en los medios de comunicación de presuntos desvíos de recursos del Estado para las campañas políticas de todos los partidos, no solo del que se encuentra en el poder.

Es mucha la corrupción que se registran en el país en las diferentes dependencias federales, más las que se conocen en los estados y municipios, lo que hace que nos califiquen como un pueblo de delincuentes, principalmente en el extranjero. A los mexicanos en ocasiones se nos hace imposible que se registre tanta podredumbre, pero las diferentes denuncian así lo manifiestan. Gran parte de la corrupción de los gobiernos y muchos de sus cómplices del sector privado.

Algunos políticos no tienen llena y no se conforman hacerse millonarios en pesos y prefieren que sea en dólares, euros o libras esterlinas, entre otras monedas del mundo. Es tanto el mal ejemplo de los políticos, que muchas personas buscan un puesto de elección popular o de gobierno para hacerse ricos. Ya lo he señalado en otras ocasiones, la política se ha convertido en un buen negocio. Cada día estoy más convencido que es un error vivir fuera del presupuesto gubernamental.

Gobernadora Pavlovich y ex director de FBI recorren C5i

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, acompañada por el ex director del FBI, John Pistole, supervisó el avance en la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Conocedor de que el trabajo de inteligencia y la tecnología son claves para combatir la delincuencia, John Pistole reconoció el esfuerzo y avance que registra Sonora en esta materia.

El Secretario de Seguridad, Adolfo García Morales, y el Coordinador Estatal del Centro de Cómputo, Control y Comando (C4), David Anaya Cooley, explicaron detalles del funcionamiento del C5i y la forma en que, con tecnología de punta, atenderán los llamados de los sonorenses.

Reitera David Figueroa irregularidades en el IEE

David Figueroa Ortega interpuso este viernes una denuncia, acompañada de pruebas testimoniales notariadas, ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), a fin de fortalecer las investigaciones sobre las irregularidades en las que otro de los aspirantes a candidato independiente incurrió al solicitar, con engaños, credenciales a cambio de fumigaciones en los hogares.

Figueroa Ortega, aspirante a candidato independiente a la Presidencia Municipal de Hermosillo, manifestó ante los medios de comunicación que Norberto Barraza Almazán, junto con su equipo de trabajo, realizó sin control alguno, y sin cumplir con las leyes sanitarias, fumigaciones en 39 colonias, atentando contra la salud de las personas y provocando la muerte de mascotas.

“Venimos a presentar una denuncia por presuntos actos irregulares que quebrantan el ordenamiento electoral del Estado y la Ley General en el País”, dijo ante los representantes de las autoridades electorales.

Estos actos son en contra del ciudadano Norberto Barraza por las fumigaciones que se hicieron durante el proceso de la recolección de firmas en 39 colonias de Hermosillo poniendo en riesgo la integridad y la salud de los habitantes.

Y sobre todo porque se hicieron sin un control sanitario, sin ninguna regulación, a cambio de dos credenciales, al menos, por cada casa para poder allegarse de firmas y acreditarse como aspirante a la Alcaldía de Hermosillo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

