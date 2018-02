Apoyan a mujeres en situación de reclusión

En los centros de readaptación hay 385 mujeres reclusas en Sonora, el 73 por ciento cometieron delitos del fuero común, y 26 por ciento por delitos federales

El cometer un error ante la sociedad, le marcó la vida a Ana Lourdes Grijalva González, quien fue sentenciada a tres años dos meses de reclusión en el Cereso femenil I de Hermosillo, por robo agravado.

Esto le dio un giro de 180 grados a su vida, pues pasó de ser una mujer que toda su vida había trabajado para mantener a sus dos hijas, tuvo que cumplir su sentencia dejando a su familia, lo cual dijo, le dolió en el alma.

A pesar de que sus hijas ya son mayores de edad, pues Rocío Gabriela, tiene 29 años de edad y ya está casada, la menor, Ana Paola, de 23 años, tuvo que dejar sus estudios universitarios de arquitectura para ayudar a su madre.

Ana Lourdes indicó que en su proceso jurídico hubo varias anomalías, dado a que era un robo simple pero se le calificó como robo agravado y ya con la sentencia se le negó en dos ocasiones la libertad anticipada.

Esto hasta que fue participe del proyecto Mujeres en Situación de Reclusión que impulsa el Gobierno del Estado a través de la transversalidad de varias de sus dependencias y el patrocinio altruista de personas anónimas para pagar fianzas.

Adriana Ortiz Ortega, coordinadora general del proyecto Mujeres en Situación de Reclusión, afirmó que hay 385 mujeres reclusas en Sonora, el 73 por ciento cometieron delitos del fuero común, 26 por ciento por delitos federales, siendo contra la salud el más concurrido con 128 casos, 76 por homicidio, por robo 51, entre delitos menores que fueron cometidos entre los 19 y 49 años.

Afirmó que la mayoría tienen la secundaria completa, lo que se puede traducir en que es cuando se vuelven madres y cometen algún delito por cuestiones económicas como apoyo para ayudar a su familia, lo que refuerza la cifra de que en promedio cada reclusa tiene entre tres y cinco hijos, lo que da un total de 925 hijos entre todas.

Le otorgan beneficios

Después de dos años cuatro meses de ser interna, el 3 de agosto del 2017 le concedieron la libertad anticipada a Ana Lourdes, lo que le permitió salir nueve meses antes y reintegrarse a su familia y a la sociedad.

“Fue magnifico para mí volver a estar con mis hijas. Soy padre y madre para mis hijas, la menor tuvo que dejar la universidad y ahora que yo me reintegré ella volvió a tomar su carrera”, expuso.

La madre, de 46 años de edad, explicó que ella no estaba enterada que había sido incluida en el programa, pero al lograr ese beneficio y quedar en libertad, no dudó en volver a visitar a sus compañeras, pues hay muchas que no tienen quien vele por ellas, por lo que aceptó ser intermediaria para ayudarlas de alguna forma.

“Ahí adentro hay personas que no cuentan con familiares, que no cuentan con una persona que les pueda facilitar una copia que ocupan para su expediente, entonces este proyecto es lo que viene a hacer. Conozco personas que tienen más de 15 años sin que las visiten, entonces me comprometí con ellas, las amigas que hice, por eso regresé”, comentó.

Ortiz Ortega reveló que los datos del diagnóstico que realizaron es que a mayor educación menor es la probabilidad de ser recluidas, además de que tienen un menor número de hijos, por lo que se pudiera instaurar la preparatoria gratuita y obligatoria para las mujeres que ya están internas.

Al final, Ana Lourdes fue una de las 17 mujeres que gozan de la libertad anticipada, a pesar de que en un principio se pensaba sólo en tres, todas con lo mismo en común, habían sufrido a lo largo de su vida de discriminación, desigualdad y violencia.

“Quiero seguir trabajando para que mi hija salga adelante con su carrera, lo más importante para mí siempre ha sido mi familia, sí, cometí un error, pero lo pagué muy caro y entonces ahorita ya estoy tratando de sacar adelante a mi hija”, puntualizó Ana Lourdes.