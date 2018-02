¿Una vaca paseándose por la orilla del mar?

Imagínate que un día estás descansado frente a la orilla del mar y de la nada aparece una vaca paseándose como sin nada. ¿Sería extraño, no? Pues eso le pasó a una usuaria de Twitter.

Preguntándose qué demonios hacia una vaca en la playa, la chica Moon (@MoonEmoji) subió la imagen de la vaca. Hasta ahora no sé sabe de dónde proviene y cómo es que llegó hasta ahí. Sin embargo, la fotografía no ha dejado de compartirse en redes por usuarios que no paran de reír por extraño suceso. Así que es mejor que estés al pendiente para conocer por qué una vaca deambulaba por la playa.

Fuente: SDP noticias