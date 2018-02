Robo$ impune$ del hotel Araiza Inn

Por fin actuarán contra los hoteleros

“Pinta su raya” titular de la Sedeson

Sigue con sus buenas obras diputado

Los robo$ impune$ del hotel Araiza…Y el que sí que estuvo más raro que ni el “frillazo” que está haciendo en Hermosillo, es el robo que aquí sufrieran el pasado lunes lo que queda del agrupación musical española Mocedades, ocurrido en el hotel Araiza Inn, donde se hospedaban, por no existir denuncia alguna, aunque llegando a la Ciudad de México ventilaron el hecho en un rueda de prensa.

Y es que según lo destapado por el director de la empresa promotora Matalas Callando, Jorge Valencia, que es el que los contratara para que actuaran en esta Ciudad del Sol, confiaron en la falsa palabra del gerente de esa negociación hotelera, un tal Luis León, quien les pidió no presentar la querella ante las autoridades policíacas, pero como no les cumplió con el reembolso, es que lo hicieron público. ¡Zaz!

De ahí que en primer lugar la “quemada” fuera para esta Capital, pero principalmente para ese por algo mal afamado hotelito, por no ser la primera ocasión que atracan a los famosos que ahí se han hospedado, aún y cuando en esta ocasión los integrantes de ese grupo de músicos no reportaron o “cantaron” a tiempo lo que les sucediera en dos habitaciones de esas exhibidas instalaciones hoteleras. De ese pelo.

Ya que de acuerdo a lo narrado por dos miembros de ese cuarteto originario de España, los ladrones aprovecharon que se encontraban en pleno concierto para desvalijarlo$, a sabiendas de que no se estaban, presuntamente apoderándose de alrededor de ¡¡$100 mil pesos en efectivo!!, así como varios objetos de valor, lo que pone de manifiesto que de esa magnitud es el “llegue que les pegaron”.

Sin embargo y en contraste con lo expuesto por las víctimas de esas ratas hoteleras, de lo que es la dirección de Seguridad Pública Municipal, de la que es Comisario General Jorge Sulio Orzco, como de rayó enviaron un comunicado para aclarar el dato y desmentir que hubieran interpuesto una demanda, apuntando que ni siquiera denunciaron ese extraño atraco al número de emergencia del 911. ¡Tómala!

Pues en el citado boletín de la Policía hermosillense se asienta que en ninguna corporación policial, tanto del Municipio como del Estado, hay ningún “pitazo” del mencionado hecho denunciado de manera extemporánea, lo que confirma la versión de Valencia, de que en primera instancia habían llegado a un arreglo con León, pero al no sostenerse en lo acordado, es que terminaron echándolo de cabeza.

Casi por nada es que los administradores de esa empresa de hospedaje no han querido proporcionar el vídeo captado por las cámaras de vigilancia con las que cuentan, para identificar a los hampones, muy seguramente que porque no les conviene delatar el que pudieran ser sus mismos empleados, al ubicarse como los primeros sospechosos de ese hurto, hasta que no se demuestre lo contrario. ¡Vóitelas!

Eso porque no puede pensarse otra cosa, cuando llegaron al extremo de abrir la caja de seguridad, que es donde estaba lo que les robaron, y a la cual se supone que nomás tiene acceso un ama de llaves, o alguien encargado, para que en caso de que el huésped olvide la clave puedan darle acceso a la misa, de ahí que no esté tan difícil el seguir la pista a los culpables de ese enésimo latrocinio en el Araiza Inn. ¿Qué no?

Si se toma en cuanta que no es la primera ratería que se comete en ese lugar, pues ya el 31 de julio del 2016, la youtuber peruana, Katy Esquivel, mejor conocida como KatyTheChic, difundió haber sido robada en esa hostería, ya que también como si nada se introdujeron a su cuarto y le “volaron” la computadora y tarjetas de créditos, sin que procedieran contra ellos. Así la impunidad.

Por fin actuarán contra los hoteleros…Los que vaya que merecen comentario aparte, son los impunes robos que han perpetrado contra los clientes del inseguro hotel Araiza Inn de esta “Capirucho”, porque muy probablemente que sólo han trascendido los que han afectado a los muy conocidos, pero no los que han perjudicado a los simples mortales, por lo que ya sabrán cuántos más no han sucedido. ¡Ups!

Al de entrada lo que ya “da mala espina”, es que los administradores de ese changarro ni la cara hayan dado y mucho menos una explicación, pero lo “píor” es que de pilón todavía casi les exijan a los saqueados, el quedarse callados, es decir, el no dar parte a la Policía, obviamente que para no desprestigiarse más, como salió a flote que lo hace el encargado de la gerencia, de nombre Luis León.

Aún y cuando “El Tapadera León ya reconociera que existen irregularidades en los accesos a las habitaciones, lo que deja en claro que es lo que ha provocado esos latrocinios, de ahí el porque los primeros que han quedado en entredicho son sus trabajadores, aunado a que de paso esos hechos están afectando al rubro del turismo de “Hermofrío”, porque ya lo van a pensar para hospedarse ahí.

Toda vez que al respecto hay otro mal antecedente, cuando en noviembre del 2016 a una pareja de actores de la empresa Russian State Ballet Mari El, de la obra de teatro El Cascanueces, les sustrajeran ¡¡26 mil dólares!! en el hotel Colonial, que es lo que habían ganado en la gira por varios Estados del País, pero con todo y que los delincuentes burlaron la seguridad, los operadores no se hicieron responsables.

“Pinta su raya” titular de la Sedeson…Quien ya “pintó su raya”, para que después no le salgan con que a Chuchita la bolsearon o manipularon, es el secretario de Desarrollo Social de Sonora (Sedesson), Rogelio Díaz Brown, al sentenciar que “blindarán” los programas sociales con que cuenta esa dependencia, con la finalidad de evitar desvíos electoreros, por lo de los próximos comicios. ¡Pácatelas!

Porque a Díaz Brown se le escuchó muy claro y contundente, a la hora de señalar con dedo de fuego, que ninguna cruzada asistencial de las que llevan a cabo se manejará con tintes electorales y que por el contrario más escrupulosamente vigilarán para que no se haga mal uso de los recursos destinados al combate de la pobreza, sobre todo los canalizados para la asistencia de los que menos tienen. Así el dato.

Para el caso el también apodado “Roger” Díaz Brown advirtió que seguirán al pie de la letra las reglas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), como ya lo hacen con las dictadas por la Contraloría del Estado, en aras de acatar esa “veda electoral”, que se pone en práctica en cada época de elecciones, como la que ya está por empezar de lleno, y que concluirá con la votación del venidero 1 de julio.

Así que aparte de que ya les anticiparon que deberán de recortar los tiempos de su operatividad, como se los marca la misma Contraloría, el funcionario estatal precisó que lo que también les permite cumplir con esa disposición, es que para algunos esquemas de ayuda ya hay un padrón de beneficiarios, por lo que más que nunca se apegarán a él durante esa etapa, precisamente para impedir que haya malversaciones.

Y es que a decir del de la Sedeson, la consigna que tienen es la de operar con pincitas o mucho cuidado, para no manchar ningún programa, para que los fondos lleguen a quienes más lo necesiten por sus condiciones de carencias, no por cuestiones políticas de ninguna naturaleza, eso bajo la logística de la Estrategia Nacional de Inclusión, que se basa en un empadronamiento regulado por el Coneval. ¡Qué tal!

Sigue con sus buenas obras diputado…No cabe duda que el que ha seguido haciendo una buena labor y en esta ocasión muy humana, es el diputado del PRI, Epifanio “Pano” Salido, por como en el Congreso del Estado acaban de aprobar por unanimidad la iniciativa que presentara para actualizar y modernizar la Ley de Donación y Trasplantes para Organismos Humanos en Sonora. De ese vuelo.

Toda vez que esa cristalizada reforma contempla hasta la creación de una red entre hospitales públicos, privados y de seguridad social, que incluirán un registro en línea de donadores y que privilegiará el que las donaciones se queden en la Entidad, siempre y cuando haya receptores. Ni más ni menos.

O séase que es una propuesta con la que el donar en ese ámbito estará entrando en una nueva era, con el fin de ofrecer más esperanzas a quienes esperan un trasplante, ya que esa modalidad permitirá promover una mayor conciencia entre la población, para que puedan salvar vidas y generar una mejor calidad en el vivir, a través de la generosidad de las personas que decidan compartir parte de si mismas.

Y para prueba de que ya han ido abriendo camino en ese sentido, está el dato de que actualmente Sonora ocupa el primer lugar en el proceso de multidonaciones, lo que consideran que se ha logrado por la coordinación que hay entre las dependencias de salud en la Entidad, lo cual dan por un hecho que habrá de reforzará con ese nuevo marco legal que ahora hay. Así la suma de esfuerzos.

Derivado de que con la implementación de ese sistema informático con las instancias que tengan unidades generadoras para quienes quieran donar, se podrá tener un conocimiento más real y al día de potenciales donadores, por lo que así está el acierto alcanzado por Salido Pavlovich, porque además incluye el que se fomente esa cultura en los programas de los niveles de educación media superior. ¿Cómo la ven?

No en balde es que agradeciera el trabajo en conjunto realizado con el director del Centro Estatal de Trasplantes, Ernesto Duarte Tagles, además de otras organizaciones que se sumaron a esa causa, y es que hoy en día en la región existen casi 300 pacientes que esperan un trasplante de riñón y 43 de córnea.

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com