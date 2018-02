Retoma entrenamientos Brenda Flores

La destacada fondista mexicana vuelve a su nivel competitivo luego de meses de inactividad debido a una lesión

Le habían dicho que era un esguince y resultó fractura. Así inició la carrera contra el tiempo de Brenda Flores, campeona panamericana en 10 mil metros, con una lesión en el segundo metatarsiano del pie derecho y quien tiene a la vista los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018.

“Los días de la fractura son los más difíciles. Tienes que aprender a estar sola, porque son días que quieres hacer algo y no puedes. Tienes que estar totalmente estático.

“Tienes que hacer ejercicios en alberca, en bicicleta, cosas a las que no estás acostumbrado”, dijo Brenda Flores, doble monarca panamericana en cinco y 10 mil metros.

En Guadalajara, exestudiante de la Preparatoria 3 de la UNAM y graduada en psicología, regresó a la competencia.

Casi medio año después de su lesión; lo hizo en un medio maratón: “para probarme y ver en qué nivel estaba”.

“Mi entrenador me dijo, no traes mucha carga, no te aceleres, siéntete cómoda. Venía por un tiempo de una hora catorce minutos y me voy con uno de una hora trece minutos y cachito. Me sorprendió la forma deportiva. Estoy muy a gusto, muy contenta y con esa motivación, de que si empezamos bien, seguramente terminaremos el ciclo bien”, comentó.

En los seis meses que pasaron entre la última competencia de Brenda Flores y su regreso, cambió todo.

Se mudó. Dejó México y se fue a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Austin, Texas. “Para ser de los mejores, tengo que competir con los mejores”, dijo.