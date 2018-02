Prevén reubicar a 60 familias en Oros y Vícam

Se trabaja en coordinación con la SCT y las familias involucradas para llegar un acuerdo

Familias de las comunidades de Oros y Vícam son las que deberán ser reubicadas para la ampliación de la carretera Federal Número 15, reveló el delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora.

Wenceslao Cota Montoya afirmó que en el área de Oros son alrededor de 60 familias afectadas, mientras que en Vícam son alrededor de 600 metros de un sector comercial, donde hay pequeños negocios.

Argumentó que de haber necesidad de compensarlos económicamente se planteará a las distintas partes involucradas, pero de momento la idea es reubicarlos.

“Hay algunas acciones que se están analizando junto con la población, donde hay que reubicar, pues hay que reubicar, en donde hay que ampliar un espacio alterno de tránsito, también hay que hacerlo, son ese tipo de cosas que la solución no sólo se toma de una parte, sino que conjuntamente”, indicó.

Cota Montoya aseveró que la solución al problema se busca en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con los vecinos afectados a quienes se les ha pedido su opinión para llegar a buenos términos.

“Afortunadamente no hay un hecho que tengamos que lamentar o tenerlo como un hecho perjudicial, lo que tratamos de hacer es prever que no se cometa eso, que tengan seguridad, que no vaya a perturbarse la tranquilidad de los hogares que están vecinos a la carretera, que no expongan la vida, por eso se habla de reubicaciones”, expuso.

Manifestó que la idea es que no se retrasen los trabajos de la carretera, por lo que actualmente la obra continúa en donde no afecta a los vecinos del lugar.