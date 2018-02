“No nos venden futbolistas porque no quieren que seamos campeones”: Vergara

Para Jorge Vergara, dueño de Chivas, uno de los principales motivos que tienen al equipo prácticamente eliminado del Clausura 2018 es que los demás equipos no les venden jugadores, ya que, a decir del empresario, el resto de clubes de Liga MX no ven con buenos ojos que el Rebaño salga campeón.

“No tenemos los refuerzos que hemos pedido, Chivas tiene refuerzos conforme podemos tener acceso a ellos. El tema es que no nos venden porque no quieren que seamos campeones, otros que no quieren porque tienen muy buenos jugadores que no quieren soltar”, explicó el dueño en entrevista concedida a Fox Sports.

Sin embargo, Vergara aún tiene esperanza de que el club tapatío levante en el certamen y pueda, en una de esas y por lo benévolo del sistema de competencia, entrar a la Fiesta Grande del fútbol nacional, a la cual no asistieron el pasado torneo.

Por ende, recalcó la importancia que tiene el partido ante Pumas del próximo domingo, pues además de los vitales tres puntos, estará en juego el honor debido a la rivalidad existente entre ambas instituciones.

“A Pumas tenemos que ganarle a como dé lugar. A parte de la rivalidad, nos urge ganar, entonces es doble oportunidad y obligatoriedad”, dijo.

Fuente: SDP noticias