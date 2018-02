Me preparé para noquear: Carlos Cuadras

Carlos Cuadras, excampeón mundial, dijo estar listo para enfrentar al puertorriqueño McWilliams Arroyo este sábado en el Forum de Inglewood, California, en el combate donde además del pelear por el cetro Plata del Consejo Mundial de Boxeo, es la antesala a la disputa por el título absoluto.

“Motiva el hecho de disputar un título del CMB, estoy listo para ganar. Me siento con bastante fuerza física y si se puede ganar la pelea por nocaut vamos a ganar por nocaut, ahora me siento muy fuerte, en mis anteriores peleas me movían, y aunque no me conectaran eso impresiona a los jueces, ahora estoy como una roca, muy fuerte y decidido”, señaló el sinaloense.

Cuadras (36-2-1 y 27 KO), que cuenta con el Campeonato Intercontinental Juvenil, Campeonato Continental de las Américas, Campeonato Mundial Plata, todos del CMB en el peso supermosca, resaltó la peligrosidad del puertorriqueño.

“A Arroyo lo conozco bien, ambos fuimos medalla de oro en los Panamericanos de 2007 en Río; tiene bastantes peleas como amateur y claro que eso lo vuelve muy peligroso; sé que no pelea desde que perdió con Chocolatito, no es mal peleador”, expresó.

El vencedor del combate se convertirá en el retador oficial al título mundial absoluto, que porta el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, quien expondrá su cetro ante el mexicano Juan Francisco “El Gallo” Estrada, en el combate estelar de la cartelera Superfly 2.

Fuente: medio tiempo