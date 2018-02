Demandan a Fox y Guillermo del Toro por plagio

Pese a que Guillermo del Toro negó haber cometido plagio para la realización de su multipremiada película The Shape of Water (La Forma del Agua), ya entablaron una demanda en su contra, y en contra de Fox.

David Zindel asegura que su padre Paul Zindel, escribió en 1969 una obra llamada “Let Me Hear You Whisper” que narra la historia de una conserje solitaria que trabaja por turnos en un laboratorio que realiza experimentos con animales para uso militar. Ella se enamora de una “fantástica criatura acuática e inteligente que habita en un tanque de vidrio”.

De acuerdo con TMZ, la historia de Guillermo tiene muchas coincidencias con la obra de Zindel. En documentos legales se explica que “Let Me Hear You Whisper” utiliza el término “vivisección” para matar a la criatura, mientras que en The Shape of Water se usa la misma palabra.

David asegura que la única diferencia en la historia es que en la obra de su padre la criatura es un delfín mientras que en la actual película es un hombre del mar.

Por lo anterior, David demanda en nombre de su padre, muerto en el 2003, a Fox Searchlight y al cineasta Guillermo del Toro. Él pide todas las ganancias del filme que obtuvo 13 nominaciones al Oscar así como que se le conceda una orden judicial que prohiba futuras exhibiciones en cines.

