Dedica “El Gallo” pelea al cielo

Cada 24 de febrero es un día especial para el sonorense. Ese día se cumplirán 20 años del fallecimiento de su madre María Angélica Romero; además buscará el título Supermosca del CMB

Cada 24 de febrero es un día especial para el mexicano Juan Francisco “El Gallo” Estrada, y el próximo sábado no será la excepción.

Ese día se cumplirán 20 años del fallecimiento de su madre María Angélica Romero, y además buscará un título que ha perseguido desde hace casi dos años, el Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando rete al tailandés Srisaket Sor Rungvisai Nakornl en el Forum de Inglewood.

El sonorense relató que cada vez que pelea fuera de Hermosillo posteriormente hace una visita especial, a la tumba de su madre, ritual que repetirá y en el que espera llevar el título.

“Es la pelea más importante, y especial, pues se cumplen 20 años que murió mi mamá –Estrada tenía sólo siete cuando ella falleció por leucemia–, y se la dedicaré.

“Después de cada pelea, que llegó a Hermosillo, me voy a Puerto Peñasco y siempre me voy al panteón a estar ahí. Muchas personas me dicen que para qué llevó flores, música o festejo, si ya no está, pero es una manera de estar con ella”, reveló el peleador que ya en su carrera fue monarca mundial de peso Mosca.

“El Gallo”, con marca de 36-2, 25 KO’s, no oculta sus ganas de subir al ring.

“Estoy corriendo nada más ya, y me siento bien, con ganas de subir, es una pelea que he esperado mucho”, dijo.