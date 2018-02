Arman despedida del Tri en EU

El secretario general de la FMF, Guillermo Cantú, y el director deportivo de Selecciones Nacionales, Gerardo Torrado, hicieron el anuncio este jueves en Los Ángeles

La Selección Mexicana anunció el partido de despedida en Estados Unidos previo al Mundial, el 28 de mayo contra Gales.

Y para decirle adiós a sus aficionados en la Unión Americana, qué mejor que el Rose Bowl como sede, un estadio con capacidad para más de 90 mil aficionados.

El secretario general de la FMF, Guillermo Cantú, y el director deportivo de Selecciones Nacionales, Gerardo Torrado, hicieron el anuncio este jueves en Los Ángeles.

México no quiso despedirse únicamente de su gente en el Estadio Azteca, como habitualmente ocurre, sino que esta vez incluyó a sus fieles en Estados Unidos, en un partido organizado por Soccer United Marketing.

Así se cierra la participación del Tri previo al Mundial. El 23 y el 27 de marzo enfrenta a Islandia y Croacia en la Fecha FIFA, el 28 de mayo a Gales y el 2 de junio a Escocia, antes de partir a Europa para el partido contra Dinamarca el 9 de junio, ocho días antes del debut en la Copa del Mundo.

En tanto, Torrado expuso el por qué Gales les pareció una gran opción en la recta final de cara a la Copa del Mundo.

“Gales es el número 20 del ranking FIFA y para nosotros era muy importante que tuviéramos rivales exigentes que nos ayuden a dar el máximo esfuerzo, exigirnos en todas las líneas y así podemos ver en qué podemos mejorar y en qué estamos bien, son dirigidos por un gran ex jugador (Ryan Giggs) y me imagino que les impregnará esa ilusión por el juego, la competencia que tenía, las ganas por ganar siempre”, dijo durante la presentación del partido de despedida en Estados Unidos rumbo al Mundial, el 28 de mayo en el Rose Bowl.

El directivo dijo que como jugador ese inmueble lo dejó marcado, en particular por la espectacular remontada del Tri contra los estadounidenses en la Final de la Copa Oro 2011, duelo en el que Pablo Barrera se echó al equipo al hombro y en el que Giovani dos Santos marcó un gol excepcional.

“Gio mete uno de los goles más bonitos que he podido presenciar en la Selección Mexicana, tuve la fortuna de darle el pase, dejarlo solo y ya no tuvo nada más qué hacer él”, bromeó “El Borrego”.

El secretario general de la FMF, Guillermo Cantú, destacó la importancia del mercado estadounidense, por lo cual aprovechó la ocasión para presentar las plataformas digitales en inglés, de la Selección Mexicana.

“Básicamente hay más de 40 millones de aficionados de México en Estados Unidos, prácticamente tenemos dos territorios, podríamos llamar nuestra segunda casa, no solamente el Coliseo de Los Ángeles sino Estados Unidos en general, para nosotros es muy importante venir y tener partidos”, dijo Cantú.