Amenazan vecinos con linchar a ladrones

Durante los últimos meses, el fraccionamiento Hacienda Los Laureles, en Tijuana, ha sido víctima del incremento de la delincuencia y la ausencia de las autoridades; por lo que los vecinos han decidido tomar la vigilancia de las calles en sus propias manos.

“La verdad si hay bastante inseguridad aquí se han perdido muchos carros, el sábado en la madrugada para el domingo intentaron meterse a una casa agarraron un muchacho y pues si le dieron unos cuantos golpes y lo entregaron a la policía”, dijo Judith Juárez, vecina del fraccionamiento.

Al caer la noche, los vecinos se organizan y montan operativos de vigilancia, equipados con lámparas e inmovilizadores eléctricos, recorren las calles del vecindario, revisan los vehículos que entran y salen, comparten un atole y arroz con leche para mitigar el frío.

“Nosotros no somos un grupo de autodefensas, sólo somos un grupo de colonos residentes de esta colonia que nos hemos apoyado entre nosotros mismos para que baje un poco la delincuencia y no hemos llegado al nivel de usar las armas porque no ha habido necesidad, solo estamos armados de valor para poder estar aquí soportando la inclemencia del clima”, expuso otro de los vecinos de Hacienda los Laureles.

Una de las acciones de prevención fue la colocación de una lona a la entrada del fraccionamiento, para avisar a los delincuentes, lo que les podría pasar si son sorprendidos.

Uno de los delitos más comunes es el robo a vehículos. De hecho, durante la elaboración de esta nota, el auto móvil de uno de los vecinos fue robado cuando los vecinos terminaron el turno de vigilancia.

Luego de la colocación de las lonas y que la noticia se hiciera viral, la respuesta del ayuntamiento de Tijuana fue enviar algunas patrullas para realizar rondines de vigilancia, sin embargo, la policía municipal enfrenta un rezago de unidades y elementos en la corporación.